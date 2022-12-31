Can Atalay'dan yeni yıl mesajı: 'Ben inanıyorum siz de inanın'

Gezi Davası yargılamasında 18 yıl hapis cezası alan ve Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan avukat Can Atalay sosyal medyadan bir yeni yıl mesajı yayınladı.

Atalay mesajında ''Vallahi ben inanıyorum, siz de inanın. Yeni yılımız kutlu olsun. Bu daha başlangıç'' ifadelerini kullandı.

Atalay'ın mesajının tamamı şöyle:

''Yılbaşı kültürden, inançtan, coğrafyadan gayrı kendini kabul ettirmiş bir gün/gece. En ferahından en yoksuluna, felekten gecelerin en güzeli. Daha önce çok müvekkilimi ziyaret ettim, yeni yıl muhabbeti yaptım, umut verdim, umut aldım. Ben ilk kez mahpusta giriyorum bir yeni yıla. Yalan yok, insan bi buruluyor. Ama bu da yalan değil, kaç nesil büyüğümüz, yoldaşımız buralarda girdi yeni yılına.

Kaçı yoldaşının yeni yaşının göremedim vefat etti ama

'Ölenler dövüşerek öldüler;

güneşe gömüldüler'

Yine de yeni yıldan yeni direnişler ördüler kendilerine.

Belki ilk olduğundan, belki bir geleneğin evladı olmaktan, benim de bir yılbaşı sözüm olsun; biz her yeni yıla bir inatla gireriz, takvim gününden bağımsız. 2023'ün ilk günü hayalini kurduğumuz yılın ilk günü olacak, hep beraber serin bir kış güneşine uyanacağız.

Zalimin zulmünden geçip, kardeşçe yaşayacak, içinde bulunduğumuz karanlığı hep birlikte aydınlatacağız.

Vallahi ben inanıyorum, siz de inanın. Yeni yılımız kutlu olsun. Bu daha başlangıç. ''