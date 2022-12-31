Nazilli'deki patlamada 3 tutuklama

Nazilli'deki bir döner restoranında tüp değiştirilirken meydana gelen patlamanın ardından Nazilli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 6 kişinin İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.

Çalışanlardan N.A, savcılık ifadesinin ardından salıverilirken iş yeri sahibi L.Y, eşi F.Y, tüp bayisi sahibi A.B. ile iş yeri çalışanları Ş.G. ve Z.A, Nazilli Adliyesine sevk edildi.

3 KİŞİ TUTUKLANDI

"Taksirle öldürme ve yaralama" suçlamasıyla hakimliğe çıkarılan şüphelilerden restoran sahibi L.Y. ve eşi F.Y. ile tüp firması sahibi A.B. tutuklandı. Ş.G. ve Z.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.