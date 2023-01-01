2 eşini öldüren erkek tahliye oldu, bir kadını daha öldürdü

Manisa’da bir kadının İstasyon Mahallesi’ndeki metruk bir binanın girişine gömüldüğü ihbarını alan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, belirtilen adreste yürütülen aramada 60 yaşındaki Mutlu M’nin cesedine ulaştı.

CESET ADLİ TIP KURUMUNA GÖNDERİLDİ

Başında darp izi bulunan ve öldürüldüğü anlaşılan kadının cesedi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Kadının birlikte yaşadığı Necati A, gözaltına alındı. İfade işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.

GÖMDÜĞÜNÜ İTİRAF ETTİ

Sorgusunda suçlamaları kabul etmeyen Necati A’nın, ifadesinde, akşam evine gittiğinde Mutlu M’yi ölü bulduğunu, daha önce cinayet işlediği için kimsenin kendisine inanmayacağını düşündüğü için durumu polise bildirmediğini, el arabasıyla taşıdığı cesedi evinin yaklaşık 50 metre ilerisindeki metruk binanın girişine gömdüğünü söylediği öğrenildi.

2 EŞİNİ DE ÖLDÜRMÜŞ

Necati A’nın, 1984 yılında ilk eşi Emine A’yı bıçaklayarak, cezaevinden tahliye olduktan sonra da 2003 yılında ikinci eşi Fatma A’yı ütüyle yakarak öldürdüğü ortaya çıktı.

KORONA NEDENİYLE TAHLİYE OLMUŞ

Sanığın, 2 yıl önce Covid-19 tedbirleri kapsamında şartlı tahliye edildiği, yaklaşık 1 aydır da Mutlu M. ile dini nikahlı yaşadığı öğrenildi.

Kaynak: AA