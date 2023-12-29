İstanbul'da AVM'de intihar girişimi: "Açım, çocuklarım aç"

İstanbul Maltepe'de bulunan Piazza AVM'de bir kişi, 15 bin lira borcunun bulunduğunu, kendisinin ve çocuklarının aç olduğunu belirterek intihar girişiminde bulundu.

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İstanbul'da AVM'de intihar girişimi: "Açım, çocuklarım aç"

İstanbul'un Maltepe ilçesindeki Piazza alışveriş merkezinde (AVM) bir kişi intihar girişiminde bulundu.

İntihar girişiminde bulunan yurttaşın 15 bin lira borcunun bulunduğunu, kendisinin ve çocuklarının aç olduğunu söyleyerek üst katlardan aşağıya atladığı ve yere düştüğü görüldü.

Sosyal medyada "Maltepe Duysun" isimli sosyal medya hesabından paylaşılan videoda AVM'de korkuluklara çıkan bir erkeğin intihar girişiminde bulunduğu görüldü.

Çevredekilerin ikna çalışmalarına karşılık, "Açım ben aç. Çocuklarım aç. 15.000 lira borcum var" dediği iddia edilen yurttaş, kendisini kurtarmak için hamle yapan iki kişinin girişiminin ardından ellerini bırakarak aşağıya düştü. Ağır yaralanan vatandaşın son durumuyla ilgili henüz bilgi verilmedi.

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