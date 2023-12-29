Diyanet'ten yılın son cumasında 'yılbaşı' gündemli hutbe: 'Noel babadan uzak duralım'

Milli Eğitim Bakanlığı’nın okullarda Türk örf ve adetlerine uygun olmayan yılbaşı kutlamalarını yasaklamasının ardından Diyanet İşleri Başkanlığı da gündemine yılbaşı kutlamalarını aldı. Diyanet yılbaşı eğlenceleri, noel baba figürleri ve kıyafetleri ile çam ağacı süslemelerini “yanlış tutum” olarak değerlendirdi. Alkol, kumar ve şans oyunlarından uzak durulmasını istedi.

Diyanet İşleri Başkanlığı 2024 yılına sayılı günler kala yayınladığı camilerde okunacak, 'Muhasebe bilinciyle bir ömür geçirmek' başlıklı Cuma hutbesinde yılbaşı kutlamalarını hedef aldı. Sözcü’de yer alan habere göre, hutbede yılbaşı eğlenceleri eleştirilerek, “Dinimizde ve kültürümüzde yer almayan yılbaşı eğlenceleri, Noel baba figür ve kıyafetleri, çam ağacı süslemeleri gibi yanlış tutum ve davranışlardan uzak duralım” denildi.

Alkol alınmaması istenen hutbede piyango oyunları da eleştirildi; “Kötülüklerin anası alkol, ocakları söndüren kumar, umutları tüketen şans oyunları ve piyango gibi haramlarla sağlığımızı, zamanımızı ve kazancımızı heba etmeyelim” ifadeleri kullanıldı.