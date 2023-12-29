Diyanet'ten yılın son cumasında 'yılbaşı' gündemli hutbe: 'Noel babadan uzak duralım'

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın bu haftaki cuma hutbesinde yılbaşı gündeme alındı.

Diyanet'ten yılın son cumasında 'yılbaşı' gündemli hutbe: 'Noel babadan uzak duralım'

Milli Eğitim Bakanlığı’nın okullarda Türk örf ve adetlerine uygun olmayan yılbaşı kutlamalarını yasaklamasının ardından Diyanet İşleri Başkanlığı da gündemine yılbaşı kutlamalarını aldı. Diyanet yılbaşı eğlenceleri, noel baba figürleri ve kıyafetleri ile çam ağacı süslemelerini “yanlış tutum” olarak değerlendirdi. Alkol, kumar ve şans oyunlarından uzak durulmasını istedi.

Diyanet İşleri Başkanlığı 2024 yılına sayılı günler kala yayınladığı camilerde okunacak, 'Muhasebe bilinciyle bir ömür geçirmek' başlıklı Cuma hutbesinde yılbaşı kutlamalarını hedef aldı. Sözcü’de yer alan habere göre, hutbede yılbaşı eğlenceleri eleştirilerek, “Dinimizde ve kültürümüzde yer almayan yılbaşı eğlenceleri, Noel baba figür ve kıyafetleri, çam ağacı süslemeleri gibi yanlış tutum ve davranışlardan uzak duralım” denildi.

Alkol alınmaması istenen hutbede piyango oyunları da eleştirildi; “Kötülüklerin anası alkol, ocakları söndüren kumar, umutları tüketen şans oyunları ve piyango gibi haramlarla sağlığımızı, zamanımızı ve kazancımızı heba etmeyelim” ifadeleri kullanıldı.

Canan Karatay'dan yeni çorba önerisi! ABD'de de çokça içiliyor Canan Karatay'dan yeni çorba önerisi! ABD'de de çokça içiliyor
Asgari ücreti 1 ay önceden duyuran Fatih Portakal, memur ve emekli için rakam verdi Asgari ücreti 1 ay önceden duyuran Fatih Portakal, memur ve emekli için rakam verdi
Resmi ilan fiyat tarifesi belli oldu Resmi ilan fiyat tarifesi belli oldu
Canan Karatay en büyük sırrını açıkladı! Her sabah bunu yapıyormuş Canan Karatay en büyük sırrını açıkladı! Her sabah bunu yapıyormuş
ÇOK OKUNANLAR
'Not almalısınız' dedi, tek tek tarih verdi: İslam Memiş'ten ezber bozan altın ve dolar tahmini 'Not almalısınız' dedi, tek tek tarih verdi: İslam Memiş'ten ezber bozan altın ve dolar tahmini
Antalya'nın ardından o ilde de kiralar uçtu! Araplar akın akın gelip yerleşiyor Antalya'nın ardından o ilde de kiralar uçtu! Araplar akın akın gelip yerleşiyor
Herkes merak ediyordu: Asgari ücretteki 2 liranın sırrı çözüldü Neden 17 bin değil? Asgari ücretteki 2 liranın sırrı çözüldü
Asgari ücreti 1 ay önceden duyuran Fatih Portakal, memur ve emekli için rakam verdi Asgari ücreti 1 ay önceden duyuran Fatih Portakal, memur ve emekli için rakam verdi
Canan Karatay'dan yeni çorba önerisi! ABD'de de çokça içiliyor Canan Karatay'dan yeni çorba önerisi! ABD'de de çokça içiliyor