İstanbul’da 48 Saatte 117 Sarsıntı! Kandilli Rasathanesi Deprem Fırtınasının Şifrelerini Açıkladı

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi, Adalar güneyinde yaşanan sismik hareketliliğe dair beklenen resmi raporunu yayımladı. Bölgede son iki günde tam 117 mikrodepremin meydana geldiğini duyurdu.

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İstanbul’da 48 Saatte 117 Sarsıntı! Kandilli Rasathanesi Deprem Fırtınasının Şifrelerini Açıkladı
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Marmara Denizi’nde Adalar açıklarında yaşanan ve İstanbulluları tedirgin eden deprem fırtınasına dair en yetkili kurumlardan biri olan Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü (KRDAE) resmi açıklama yaptı.

Rasathane, 18 Ağustos 2026 saat 06.00 ile 20 Ağustos 2026 saat 13.00 arasındaki 48 saati aşkın sürede, Adalar güneyinde sıra dışı bir sismik kümelenme yaşandığını duyurdu.

EN BÜYÜĞÜ 3.1 BÜYÜKLÜĞÜNDE 117 MİKRODEPREM

Kandilli Rasathanesi'nin teknik analiz raporuna göre, Adalar'ın güneyinde yaklaşık 20 kilometre yarıçaplı dar bir hat içerisinde sismik fırtına yaşandı. Bu bölgede en küçüğü 0.7, en büyüğü ise 3.1 olan tam 117 mikrodeprem çözümlenerek kayıt altına alındı.

'BENZER BİR FAYLANMA GEOMETRİSİ İÇİNDE GELİŞİYOR'

Depremlerin teknik detaylarına ve kırılma tiplerine ışık tutan enstitü, sarsıntıların rastgele olmadığını şu teknik verilerle paylaştı:

"19 ve 20 Ağustos'ta meydana gelen ve moment tensör çözümü yapılabilen depremler, normal bileşenli oblik doğrultu atımlı odak mekanizmasına sahiptir. Kaynak mekanizmalarının birbirleriyle oldukça uyumlu olması, olayların benzer bir faylanma geometrisi içerisinde geliştiğini göstermektedir."

'SAKİN OLUN' MESAJI

Kamuoyunda yükselen "Büyük İstanbul depremi tetikleniyor mu?" korkusuna karşı 'sakin olun' mesajı veren Rasathane, bu durumun aktif tektonik sistemlerde olağan olduğunu savundu. Yapılan resmi açıklamada, "Mevcut aktivite, zamansal ve mekânsal olarak kümelenmiş bir mikrodeprem dizisi niteliğindedir. Bu tür küçük deprem kümeleri aktif tektonik bölgelerde zaman zaman gözlenebilmektedir" ifadelerine yer verildi.

7 GÜN 24 SAAT YAKIN TAKİP

Marmara'daki hareketliliğin göz ardı edilmediğini ve saniyeler bazında izlendiğini belirten Kandilli Rasathanesi, bölgedeki tüm sismik aktivitenin; depremlerin konumu, derinliği, büyüklüğü ve kaynak mekanizması özellikleri açısından Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi (BDTİM) tarafından 7/24 esasıyla kesintisiz olarak izlendiğini ve ayrıntılı olarak değerlendirildiğini vurguladı.

Adalar Açıklarında Deprem Fırtınası: Gece Boyu Süren Sarsıntılar Büyük İstanbul Depremini Tetikler mi?Adalar Açıklarında Deprem Fırtınası: Gece Boyu Süren Sarsıntılar Büyük İstanbul Depremini Tetikler mi?Güncel

Kaynak: Haber Merkezi

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