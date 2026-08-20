Bebekler İçin Boğulma Riski Taşıyor! Bakanlık Düğmeye Bastı, Satışı Tamamen Yasaklandı

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Ticaret Bakanlığı, çocuk sağlığı ve tüketici güvenliğini tehdit eden ürünlere karşı düğmeye bastı. Bakanlık tarafından gerçekleştirilen piyasa gözetimi ve denetimleri sonucunda, bebeklerin hayatını tehlikeye atabilecek 4 farklı bebek giyim ürünü tespit edildi.

BOĞULMA RİSKİ VAR

Yapılan incelemelerde, bu ürünlerin üzerinde yer alan küçük aksesuarların kolayca kopabildiği, bu durumun da bebeklerde boğulma ve yaralanma riski doğurduğu belirlendi. Bakanlık, söz konusu ürünlerin satışını tamamen yasaklayarak piyasadan toplatılması yönünde sert bir tedbir kararı aldı.

'EN KÜÇÜK RİSKE DAHİ GÖZ YUMMUYORUZ'

Ticaret Bakanlığı'ndan konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, denetimlerin sıfır tolerans ilkesiyle sürdürüldüğü vurgulanarak şu ifadelere yer verildi:

"Çocuklarımızın güvenliği ve tüketicilerimizin korunması için piyasayı titizlikle takip ediyor, en küçük riske dahi göz yummuyoruz. Güvensiz olduğu tespit edilen 4 farklı bebek giyim ürünü hakkında piyasaya arzın yasaklanması ve toplatma tedbiri uygulandı. Güvensiz ürünlere karşı denetimlerimizi kararlılıkla sürdürüyoruz."

EBEVEYNLER İÇİN GÜBİS UYARISI

Bakanlık, anne ve babaları evlerindeki kıyafetleri kontrol etmeleri konusunda uyardı. Vatandaşların, piyasadan toplatılmasına karar verilen ve güvensiz olduğu tescillenen bu ürünlerin marka, model ve detaylı bilgilerine Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi (GÜBİS) üzerinden anlık olarak ulaşabilecekleri belirtildi.

Kaynak: DHA