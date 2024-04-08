İstanbul Valisi Gül'den İsrail karşıtı eylemlere ilişkin açıklama: Farklı şer odaklarının beşinci kol faaliyetleri yaptığının farkındayız

İstanbul Valisi Davut Gül, Taksim'de İsrail'i protesto edenlere yönelik müdahalenin kamuoyunda tartışmalara neden olmasının ardından açıklama yayınladı. Gül, "Farklı şer odaklarının ‘iyi niyetli’ vatandaşlarımızı kullanarak beşinci kol faaliyetleri yaptığının farkındayız!" dedi.

İstanbul Valisi Gül'den İsrail karşıtı eylemlere ilişkin açıklama: Farklı şer odaklarının beşinci kol faaliyetleri yaptığının farkındayız

İstanbul Valisi Davut Gül, son 6 ay içerisinde İsrail'i protesto etmek amacıyla 947 etkinlik gerçekleştirildiğini açıkladı. Tüm toplumsal olaylarda olduğu gibi Filistin konusunda da genel güvenliği etkilemeyecek her yere izin verildiğini belirtti. Gül, "Farklı şer odaklarının ittifakıyla oluşturulan marjinal grupların ‘iyi niyetli’ vatandaşlarımızı kullanarak devletimizin ve milletimizin fedakarlıklarını yok sayıp beşinci kol faaliyetleri yaptığının farkındayız!" ifadesini kullandı.

İstanbul Valisi Davut Gül, kent genelinde son 6 ayda Filistin'e destek, İsrail'i kınamak için çok sayıda etkinliğe izin verildiğini anımsattı. Gül sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

"İstanbul'da, Filistin’e destek, İsrail'i protesto etmek amacıyla son 6 ay içerisinde 947 etkinlik gerçekleştirilmiştir. Tarihinde hiç bir gösteriye tahsis edilmeyen Galata Köprüsü dahil, makul olan tüm talepler karşılanmıştır. Tüm toplumsal olaylarda olduğu gibi Filistin konusunda da genel güvenliği etkilemeyecek her yere izin verilmektedir. Farklı şer odaklarının ittifakıyla oluşturulan marjinal grupların ‘iyi niyetli’ vatandaşlarımızı kullanarak devletimizin ve milletimizin fedakarlıklarını yok sayıp beşinci kol faaliyetleri yaptığının farkındayız! Katil aranıyorsa İsrail’e ve kendilerine destek veren aynı dış güçlere baksınlar…"

İSTİKLAL'DE TOKATLI, TERS KELEPÇELİ GÖZALTI İŞLEMİ TEPKİ ÇEKMİŞTİ

Dün İstiklal Caddesi'nde "Filistin İçin Bin Genç" adlı bir grup tarafından, AKP iktidarının İsrail'le ticareti kesmesini isteyen bir açıklama düzenlenmiş. Değişik sloganların atıldığı açıklamaya çevik kuvvet kuşatması altında çok sert müdahale edilmiş, göstericilerden 43'ü, tekme, tokatla, ters kelepçe vurularak gözaltına alınmıştı. Polisin orantısız güç kullanması nedeniyle CHP lideri Özgür Özel başta olmak üzere siyasetçilerden tepki gelirken İçişleri Bakanı Yerlikaya 2 polisin açığa alındığını, mülkiye müfettişi görevlendirildiğini açıklamış. Gençlerin tamamı serbest bırakılmıştı.

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Kaynak: ANKA

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İstanbul Valisi Gül'den İsrail karşıtı eylemlere ilişkin açıklama: Farklı şer odaklarının beşinci kol faaliyetleri yaptığının farkındayız İstanbul Valisi Gül'den İsrail karşıtı eylemlere ilişkin açıklama
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