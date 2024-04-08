CHP Spor Kurulu'ndan TFF'ye çağrı: Futbol Federasyonu'nun artık gerçeklerle yüzleşip istifa etmesi gerekiyor

CHP Spor Kurulu Başkanı Demirhan Şerefhan, GS- FB maçında sarı lacivertlilerin maçtan çekilmesine ilişkin, “Futbol federasyonun aynaya bakıp asıl kaos yaratanın kim olduğunu görmesi ve artık gerçeklerle yüzleşip istifa etmesi gerekiyor." dedi.

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CHP Spor Kurulu'ndan TFF'ye çağrı: Futbol Federasyonu'nun artık gerçeklerle yüzleşip istifa etmesi gerekiyor

Fenerbahçe-Galatasaray arasında bugün Şanlıurfa'da oynanan Süper Kupa maçının 2. dakikasında Fenerbahçe sahadan çekildi. Maç tatil edildi. Maç hakkındaki son kararı Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) verecek.

CHP Spor Kurulu Başkanı Demirhan Şerefhan, Fenerbahçe’nin Süper Kupa maçından çekilmesinin ardından açıklama yaptı. Şerefhan’ın açıklaması şöyle:

“Siyasallaştırılan, liyakatsiz Futbol Federasyonu yönetiminin ‘Ezeli Rekabet, Ebedi Dostluk’ anlayışını şiar edinmiş iki büyük kulübümüzü ve futbolumuzu getirdiği nokta içler acısı bir hal almıştır. Futbol tarihimizde bu kadar basiretsiz bir TFF yönetimi göreve gelmemiştir. Suçu, adalet peşinde koşan kulüplerimizde aramamak gerekiyor. Futbol Federasyonu'nun aynaya bakıp asıl kaos yaratanın kim olduğunu görmesi ve artık gerçeklerle yüzleşip istifa etmesi gerekiyor. Futbolumuzu siyaseten göreve getirilenler değil, futbol ailemizin yönetmesi gerekiyor.

CHP Spor Kurulu'ndan TFF'ye çağrı: Futbol Federasyonu'nun artık gerçeklerle yüzleşip istifa etmesi gerekiyor - Resim : 1

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