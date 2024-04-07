DEM Parti Eş Genel Başkanı Hatimoğulları YSK'yı eleştirdi: AKP'nin koltuk değneği olmaktan vazgeç

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, yerel seçim sonuçlarına ilişkin yapılan itirazlarla ilgili verdiği kararlar nedeniyle Yüksek Seçim Kurulu’nu eleştirdi. Hatimoğulları, “Bitlis’te ve birçok yerde itirazlarımızı reddeden YSK, şimdi de Şırnak'la ilgili konuyu görüşecek. YSK, AKP'nin koltuk değneği olmaktan vazgeç” dedi. Şırnak’ta oy kullanan 5 bin 940 asker ve polisin Şırnak’ta ikamet etmediğini öne süren Hatimoğlulları, “Şırnak'ta seçimleri asker ve polis çalmıştır” diye konuştu.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, Şırnak’ta seçim sonuçlarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Şırnak’ta taşımalı seçmenlerin oy kullandığını ve usulsüzlüklerin yaşandığını savunan Hatimoğlulları, belediyeleri kazandıkları 32 merkeze asker ve polis kaydırıldığını iddia etti. Hatimoğulları, “Ancak Şırnak’taki durumun benzerini başka yerde görmedik. Şırnak’ı adeta açık hava karakolu haline getirmiş bu iktidar. Şırnak’ta seçim günü bulunan her iki kişiden biri asker veya polisti. Tümgeneral Ömer Keçecigil İlköğretim Okulunda sadece ve sadece askerler oy kullanmış. 5 bin 940 seçmen, 5 bin 940 erkek. Aileleri burada değil, herhangi bir konutta ikamet etmiyorlar. Ama bunlar sadece bir okulda oy kullanmışlar ve o okuldan tamamen AKP çıkmış. Şırnak'ta seçimleri asker ve polis çalmıştır” dedi.

Şırnak’ta alınan sonuçlarla ilgili yaptıkları itirazın YSK tarafından görüşüleceğini belirten Hatimoğulları, YSK’ya da eleştiriler yöneltti. Hatimoğlulları şunları söyledi:



"Bizim oylarımızı her yerde çalmaya kalkıştılar. Bitlis’te ve birçok yerde itirazlarımızı reddeden YSK, şimdi de Şırnak'la ilgili konuyu görüşecek. Biz buradan çağrımızı yineliyoruz. YSK, AKP'nin koltuk değneği olmaktan vazgeç. Türkiye'nin siyasi haritası değişmiştir. Türkiye’de artık AKP iktidarının istediği gibi borusunun ötmeyeceği bir yeni siyasi harita oluşmuştur. Bu siyasi haritaya bakarak 3-5 seneyi düşünmek zorundasınız. Bugün YSK zaten güvenilirliğini yitirmiştir. Ancak şu saatten sonra alacağı kararlar için bizler YSK’yı asli görevini yerine getirmeye çağırıyoruz. Asli görevini yerine getir YSK. Senin görevin AKP’nin çıkarlarını korumak değil, iktidarın hırsızlarını korumak değil, halkın iradesini çalanları korumak değil. Senin görevin, yurttaşın seçme ve seçilme hakkını korumaktır. Şırnaklının, Uluderelinin Bitlislinin, herkesin hakkını korumaktır görevin. Ve seni bu görevi yerine getirmeye davet ediyoruz. YSK bu görevi yerine getirmezse, o da bu iktidar gibi tarihin çöp sepetine atılacaktır. Ve tarihin çöp sepeti YSK’yı da tıpkı AKP-MHP iktidarı gibi hırsızlardan oluşmuş olan bir birim olarak anmaya devam edecektir. Buradan YSK’ya bir kez daha sesleniyoruz. Görevini yerine getir.”

Kaynak: ANKA