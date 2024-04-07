Seçim yenilenmeyecek: Ürgüp CHP’de kaldı

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), Nevşehir’in Ürgüp ilçesi Belediye Başkanlığı seçiminin yenilenmesine ilişkin alınan kararı kaldırdı. Bu kararla, CHP'nin adayı Ali Ertuğrul Bul belediye başkanı seçilmiş oldu.

YSK, siyasi partilerin seçimlere yönelik itirazlarını görüşmeye devam ediyor. CHP, Nevşehir İl Seçim Kurulu’nun Ürgüp Belediye Başkanlığı seçiminin yenilenmesine ilişkin kararına itiraz etti.

YSK, itirazı kabul ederek İl Seçim Kurulu’nun kararını kaldırdı. Böylece; Ürgüp’te seçimler yenilenmeyecek.

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri’nde Ürgüp'te CHP'nin adayı Ali Ertuğrul Bul 5 bin 170, MHP'nin adayı Mustafa Öz 5 bin 134, AK Parti'nin adayı Fahri Yıldız 3 bin 599 oy almıştı.