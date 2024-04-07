Dehşetin görüntüleri ortaya çıktı: MHP’li Karaaslan 76 yaşındaki CHP’li Bal’a saldırdı

Bursa'da Yıldırım Belediyesi mazbata töreninde MHP’li Belediye Meclis Üyesi Alpaslan Karaaslan’ın 76 yaşındaki CHP’li Zülfikar Bal’a kafa attığı anların görüntüsü ortaya çıktı.

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Bursa’nın Yıldırım ilçesinde seçimi kazanan AKP,’li Oktay Yılmaz’ın mazbata töreni sırasında kargaşa çıktı. Törende MHP’li Alpaslan Karaaslan, 76 yaşındaki CHP’li Belediye Meclis Üyesi Zülfikar Bal’a kafa atarak burnunu kırdı. O dehşet anları anbean kameraya yansıdı.

Görüntülerde Alpaslan Karaaslan’ın Zülfikar Bal'a küfürler savurarak saldırdığı görülüyor.

MHP İL BAŞKANI TEKİN: TASVİP ETMİYORUZ

Öte yandan MHP Bursa İl Başkanı Muhammet Tekin, "Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz ve belediye meclis üyelerinin mazbata töreninde yaşanan tatsız olayı tasvip etmediklerini" belirtip "sağduyu" çağrısı yaptı.

Konuyla ilgili gerekli incelemenin ayrıntılı bir şekilde yapıldığını belirten MHP Bursa İl Başkanı Muhammet Tekin, yaptığı açıklamada şu cümlelere yer verdi;

"Bu vesileyle CHP Meclis Üyesi Zülfikar Bal’a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Bursa siyasetinde sağduyunun hakim olması için hassasiyetle mücadele ettiğimizin bilinmesini isterim. Kamuoyununun bilgisine."

Bursa'daki mazbata töreninde, sözlerden çok yumruklar konuştuBursa'daki mazbata töreninde, sözlerden çok yumruklar konuştuSiyaset

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