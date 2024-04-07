Bodrum'da ana isale hattı patladı: Tazyikli su metrelerce havaya yükseldi

Muğla'nın Bodrum ilçesinde ana isale hattı patladı. Patlama sonucu tonlarca su karayoluna aktı.

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Bodrum'da ana isale hattı patladı: Tazyikli su metrelerce havaya yükseldi

Muğla'nın Bodrum ilçesi Torba Kavşağı yakınında ana isale hattında patlama meydana geldi. Patlama ile birlikte tonlarca su karayoluna aktı. İhbarın ardından polis, zabıta ve MUSKİ ekipleri olay yerine sevk edildi. Hatta giden su kesilirken, bölgede onarım için çalışma başlatılacağı belirtildi.

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Öte yandan Bodrum Belediyesi'nden yapılan açıklamada, "Değerli Bodrumlular, Torba Kavşağı bölgesindeki DSİ ana isale hattında meydana gelen patlamadan dolayı Milas istikametine gidecek sürücülerin dikkatli ve tedbirli olmaları önemle rica olunur" denildi.

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