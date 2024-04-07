Edirne'de operasyon: 1 milyon 735 bin makaron ele geçirildi

Edirne’de jandarma ekiplerinin bir eve yaptığı baskında 1 milyon 735 bin makaron ve 107 kilogram tütün ele geçirildi.

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Edirne'de operasyon: 1 milyon 735 bin makaron ele geçirildi

Edirne İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Havsa ilçesinde şüpheli M.G.’ye ait evde arama yapıldı.

Ekiplerin yaptığı aramada 1 milyon 581 bin boş, 154 bin 300 içi tütün doldurulmuş makaron, 107 kilogram kıyılmış tütün, 41 bin 500 adet bandrolsüz sigara filtresi, 700 kullanılmış TAPDK bandrolü ve 7 bin bandrolsüz sigara kutusu ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli M.G’nin işlemleri sürüyor.

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Edirne Jandarma
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