Mersin'de hurda yangını faciası: 6 yaşındaki çocuk yanarak can verdi

Mersin’in Silifke ilçesinde hurdaların bulunduğu alanda yangın çıktı. Yanan ateşin üzerine düştüğü öğrenilen 6 yaşındaki kız çocuğu yanarak can verdi.

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Mersin'de hurda yangını faciası: 6 yaşındaki çocuk yanarak can verdi

Mersin’in Silifke ilçesine bağlı Say Mahallesi'nde yabancı uyruklu ailenin yaşadığı çadırın yanında bulunan hurdalarda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yanan ateşin üzerine düştüğü öğrenilen 6 yaşındaki Fards Elhayır isimli kız çocuğu feci şekilde yandı.

Mersin'de hurda yangını faciası: 6 yaşındaki çocuk yanarak can verdi - Resim : 1İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede öldüğü belirlenen çocuğun cenazesi, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Silifke Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Mersin'de hurda yangını faciası: 6 yaşındaki çocuk yanarak can verdi - Resim : 2
Olayla ilgili geniş çaplı soruşturmanın sürdürüldüğü bildirildi.

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