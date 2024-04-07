Filistin eyleminde polis şiddetine maruz kalmıştı: AKP'li troller 'terörist' dedi, Mavi Marmara şehidinin kızı olduğu ortaya çıktı

Beyza Akyüz , İstiklal Caddesi’nde İsrail ile ticarete tepki göstermek için toplanan gençlerden biriydi. Kendisine gözaltı sırasında bir polis kendisine tokat atmış, fakat Akyüz AKP'ye yakın çevrelerce hedef gösterilmişti. Akyüz'ün Mavi Marmara şehidi Cengiz Akyüz’ün kızı olduğu anlaşıldı.

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Filistin eyleminde polis şiddetine maruz kalmıştı: AKP'li troller 'terörist' dedi, Mavi Marmara şehidinin kızı olduğu ortaya çıktı

Filistin İçin Bin Genç grubu, dün İstanbul’da yer alan Taksim İstiklal Caddesi’nde, “İsrail ile ticarete dur de” şiarıyla bir eylem düzenlemişti.

Protestoya gençlerin polisin müdahalesi sert olmuş, tekme, tokatlarla, ters kelepçeli gözaltılar gerçekleşmişti.

Bir eylemci kadına polisin tokat atması ise tepkilere yol açmıştı.

AKP’ye yakın trol hesaplar ise eylemcileri hedef göstermiş, “DHKP-C’li” diyerek sosyal medyada linç etmişti.

Aktarılan bilgiye göre, trollerin hedef gösterdiği kişinin Mavi Marmara gemisinde İsrail tarafından katledilen Cengiz Akyüz’ün kızı Beyza Akyüz olduğu ortaya çıktı.

Eylemde Cengiz Akyüz’ün bir diğer kızı Erva Akyüz’ün de olduğu kaydedildi.

TEPKİLER GECİKMEDİ

Yazar Arif Özel ve Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı Cemal Enginyurt, Beyza Akyüz’e yapılanlara tepki gösterdi.

Özel, “Bugün İsrail'le ticaret protestosunda gözaltına alınanlardan ikisi, aziz ruhu şad olsun, Mavi Marmara şehidi Cengiz Akyüz’ün kızları Beyza ve Erva imiş. Allah'ım bu ne büyük utanç!” dedi.

Enginyurt ise, “Okçu Bilal Erdoğan, Galata köprüsü üzerinde miting yaparken alkış tutun. Mavi Marmara gemisin de öldürülen babanın evlatları, Gazze için haykırırken yumruk vurun. Samimi değilsiniz. Çift yüzlüsünüz. Adaletiniz batsın, YAZIKLAR olsun” ifadelerini kullandı.

MAVİ MARMARA NEDİR?

İsrail’in Gazze’ye yönelik ablukasına karşın ‘Gazze’ye Özgürlük Hareketi’ tarafından organize edilen yardım gemileriyle Gazze’ye tıbbı, giysi, gıda ve inşaat malzemesi taşıyan İHH’ye ait Mavi Marmara gemisine, tarihler 31 Mayıs 2010’u gösterirken, İsrail askerleri tarafından silahlarla ateş edilerek baskın düzenlenmişti.

Türkiye’den yola çıkan Mavi Marmara gemisi, İsrail askerlerinin saldırısı ile durdurulmuş, saldırıda 10 kişi hayatını kaybetmişti.

Kaynak: Gerçek Gündem

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