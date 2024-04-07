Süleyman Soylu, Özgür Turhan'a verdiği yanıtta yeni bir kelime türetti: Komedyen veya fetödyen

Sosyal medyanın bilinen komedyenlerinden Özgür Turhan, bir skecinde Süleyman Soylu'ya gönderme yaptı.

Turhan, bir grip ilacı ile kokain arasında bağlantı olduğu söylentileri hakkında, "Ben Tylolhot'un uyuşturucuyla bir bağlantısı olduğunu düşünmüyorum çünkü Süleyman Soylu'yla fotoğrafı yok" ifadelerini kullandı.

Eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Turhan'a X hesabından yanıt verdi.

Soylu, komedyene cevabında yeni bir kelime türeterek, "Aylardır devlete, polise, jandarmaya ve bizlere yapılan bütün iftiraları seyredenlere, siyasi uzantısı belli güya komedyen veya fetödyen" dedi.

Süleyman Soylu'nun paylaşımının tamamı şöyle:

"Hayatım boyunca ülkeme ve milletime sadakatim dolayısıyla anti-emperyalist oldum ve olmaktan gurur duyarım. Aylardır devlete, polise, jandarmaya ve bizlere yapılan bütün iftiraları seyredenlere, siyasi uzantısı belli güya komedyen veya fetödyen üzerinden sonuç alma, saldırarak sindirme gayretinde olanların saldırılarına neden olan tutumumu tekrar edeyim; Amerika Gazze’de katildir. İsrail Gazze’de katildir. pkk-pyd teröristtir. İşbirlikçileri de teröristtir. Bu kişiyi komedyen diye şikayet edersem; Nejat Uygur, Halit Akçatepe ve Kemal Sunal’a haksızlık ederim. Onun için şifa diliyorum."

Hayatım boyunca ülkeme ve milletime sadakatim dolayısıyla anti-emperyalist oldum ve olmaktan gurur duyarım.



Aylardır devlete, polise, jandarmaya ve bizlere yapılan bütün iftiraları seyredenlere, siyasi uzantısı belli güya komedyen veya fetödyen üzerinden sonuç alma, saldırarak… — Süleyman Soylu (@suleymansoylu) April 7, 2024

FOTOĞRAFLARI ÇIKMIŞTI

Soylu'nun bakanlık yaptığı dönemde, suçlu kişilerle fotoğrafları çıkmıştı.

Eski bakan bu fotoğraflar sebebiyle halen eleştirilmekte.

Kaynak: Gerçek Gündem