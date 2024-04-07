CHP lideri Özel'den 'Schengen' açıklaması: Acil çözüm bulunmalı

Avrupa Sosyalist Partisi Liderler Zirvesi’ne katılan Özel, "Avrupa Parlamentosu Sosyalistler ve Demokratlar Grubu'nun Başkanı Iratxe Garcia Perez ile görüşmemizde de vize sorununu konuştuk" dedi.

CHP lideri Özel'den 'Schengen' açıklaması: Acil çözüm bulunmalı

CHP lideri Özgür Özel, Romanya’nın başkenti Bükreş’te dün düzenlenen Avrupa Sosyalist Partisi (PES) Liderler Zirvesi’ne katıldı. Özel, burada Avrupa Parlamentosu Sosyalistler ve Demokratlar Grubu'nun Başkanı Iratxe Garcia Perez ile görüştü.

Görüşmeye ilişkin resmi X hesabından paylaşım yapan Özel, vize sorununu ele aldıklarını dile getirdi. CHP lideri, şu ifadeleri kullandı:

“Bükreş'te dün yaptığımız temaslar sırasında çok sayıda liderle olduğu gibi Avrupa Parlamentosu Sosyalistler ve Demokratlar Grubu'nun Başkanı Iratxe Garcia Perez ile görüşmemizde de vize sorununu konuştuk. Avrupa’ya seyahat edecek vatandaşlarımızın Schengen vizesi için aylarca randevu beklediklerini, öğrencilerimiz, iş insanlarımız ve şoförlerimiz başta birçok vatandaşımızın yaşadığı zulme varan mağduriyeti anlattık. Avrupa’nın bu soruna acil çözüm getirmesi gerektiğini söyledik. Sayın Garcia Perez, bu konuyla derhal ilgileneceğini ve bizi bilgilendireceğini belirtti."

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