"İsrail ile ticareti durdur" dedikleri için polis sert müdahale etmişti: Gözaltına alınan gençlerin tamamı serbest bırakıldı

Filistin halkıyla gerçekten dayanışabilmek için İsrail ile ticaretin kesilmesini savunan "Filistin İçin Bin Genç" grubundan gençler dün İstanbul İstiklal Caddesi'nde açıklama yapıp protesto gösterisi düzenlemişti.

Gençlere polisin müdahalesi sert olmuş, tekme, tokatlarla, ters kelepçeli gözaltılar gerçekleşmişti.

İsrail ile Türkiye'nin yaptığı ticaretin kesilmesini isteyen bir grup gencin orantısız güç kullanılarak gözaltına alınması üzerine CHP'nin görevlendirdiği iki milletvekili İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne gitti.

Gençlerin son durumu hakkında bilgi veren CHP İstanbul milletvekilleri Yunus Emre ve Ali Gökçek, gözaltındaki 43 gençten 38'inin serbest bırakıldığı bilgisinin kendilerine verildiğini açıkladı.

TAMAMI SERBEST BIRAKILDI

ANKA muhabirinin ulaştığı İstanbul Emniyet Müdürlüğü yetkilileri gözaltındaki diğer 5 kişinin de ifade işlemlerinin tamamlanmasıyla serbest bırakıldığını açıkladı.

SERBEST KALAN GENÇLERDEN TEŞEKKÜR

"Filistin İçin Bin Genç" hesabından da gözaltı işlemi yapılırken polisin uyguladığı şiddet ve bir polisin göstericiye tokat attığı anlar paylaşıldı. Serbest bırakılan gençler de dışarıda çekilmiş bir fotoğrafla, kendilerine destek verenlere teşekkür etti. Gençler, "#İsrailleTicareteDurDe çağrımızı sahiplenen, soykırımın ve yerli işbirlikçilerinin karşısında tavizsiz bir tavır takınan herkese teşekkür ediyoruz. Gözaltındaki arkadaşlarımız serbest bırakılıyor" ifadelerini kullandı.

Yılgınlık yok, direniş var! #İsrailleTicareteDurDe çağrımızı sahiplenen, soykırımın ve yerli işbirlikçilerinin karşısında tavizsiz bir tavır takınan herkese teşekkür ediyoruz.



Gözaltındaki arkadaşlarımız serbest bırakılıyor. Filistin halkı özgürleşene kadar mücadeleye devam! pic.twitter.com/hueFTIhSDG — Filistin İçin Bin Genç (@filistinicinbin) April 6, 2024

Kaynak: ANKA