İstanbul Valiliği'nden Mezarlık Talimatı! Kritik Süre 60 Gün, Kör Nokta Kalmayacak

Kabirlerin korunması ve vatandaşların huzur içinde ziyaretlerini gerçekleştirebilmesi için İstanbul Valiliği düğmeye bastı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Emniyet Müdürlüğü ve İl Müftülüğü gibi kritik kurumlara resmi yazı gitti.

ARTIK HER ADIM KAYDEDİLECEK

Vali Davut Gül'ün talimatıyla hayata geçirilen düzenleme kapsamında, İstanbul ve ilçelerindeki tüm ana mezarlık giriş­ ve çıkışları ile kör noktalara 7/24 esasına göre çalışan yüksek çözünürlüklü kamera sistemleri kurulacak.

Mevcutta bulunan ancak arızalı olan veya gece görüşü yetersiz kalan kameraların en geç 60 gün içerisinde işler hale getirilmesi istenirken, kayıtların en az 30 gün süreyle saklanması zorunlu kılındı.

GÖREV İBB VE KOLLUK KUVVETLERİNDE

Valilik yazısında, 5216 sayılı kanun gereği mezarlık hizmetlerinin yürütülmesinden sorumlu olan İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) görevleri hatırlatılırken, kolluk kuvvetlerinden de devriye faaliyetlerini titizlikle sürdürmeleri istendi. Sadece kamera sistemleri değil, aydınlatması yetersiz olan bölgelerin de ivedilikle düzenlenmesi talep edildi.

KURALLARA UYMAYANA CEZA

Mezarlıkların asli gayesi dışında kullanılmasını ve kirletilmesini yasaklayan 3998 Sayılı Kanun'a atıfta bulunulan yazıda, denetimlerin sıkılaştırılacağı vurgulandı. Aksine hareket edenlerin tespiti halinde hem adli işlem başlatılacak hem de Kabahatler Kanunu uyarınca idari para cezaları uygulanacak.

Kaynak: AA