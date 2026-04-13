ABD Ordusundan Hürmüz Boğazı Açıklaması: Abluka Tüm Gemi Trafiğini Kapsayacak

İran Meclisi Ulusal Güvenlik Komisyonu Başkanı İbrahim Azizi, ABD'nin Hürmüz Boğazı'nı ablukaya alma girişimine ilişkin, "Belki diğer kartlarımızı ortaya koyarız." dedi. Amerikan ordusundan ise Hürmüz Boğazı ile ilgili yeni bir açıklama geldi. Ablukanın tüm gemi trafiğini kapsayacağı belirtilen açıklamada, “Yetkisiz şekilde ablukalı sahaya giren veya çıkan her gemi, durdurma, yön değiştirme ve ele geçirilme riskiyle karşı karşıyadır” denildi.

ABD ORDUSU: ABLUKA TÜM GEMİ TRAFİĞİNİ KAPSAYACAK

ABD ordusu, Basra Körfezi’nin çıkış noktası olan Hürmüz Boğazı çevresinde tansiyonu yükseltecek yeni bir adım attı. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), denizcilere gönderdiği bir bildirimle Umman Denizi ve Arap Denizi’nde abluka uygulanacağını duyurdu.

Reuters tarafından görülen bildirime göre, söz konusu abluka pazartesi günü saat 17.00 itibarıyla yürürlüğe girecek. Kararın, bayrağı ne olursa olsun bölgedeki tüm gemi trafiğini kapsayacağı belirtildi.

ABD tarafından yapılan uyarıda, ablukaya alınan bölgeye izinsiz şekilde giren ya da bölgeden çıkmaya çalışan tüm gemilerin durdurulabileceği, yönlendirilebileceği hatta el konulabileceği ifade edildi.

Bildirimde, “Yetkisiz şekilde ablukalı sahaya giren veya çıkan her gemi, durdurma, yön değiştirme ve ele geçirilme riskiyle karşı karşıyadır” denildi. Öte yandan açıklamada, ablukanın Hürmüz Boğazı üzerinden İran dışındaki ülkelere yapılan tarafsız geçişleri engellemeyeceği vurgulandı.

Kaynak: AA