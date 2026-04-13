İsrail Konsolosluğu Önündeki Saldırıda Yeni Tutuklamalar

İstanbul Beşiktaş'ta Levent Mahallesi Cömert Sokak üzerinde bulunan ve İsrail Başkonsolosluğu'nun da bulunduğu Yapı Kredi Plaza önündeki polis kontrol noktasına düzenlenen saldırıya ilişkin soruşturma devam ediyor.

3 KİŞİ DAHA TUTUKLANDI

Soruşturma kapsamında gözaltında bulunan 6 şüpheliden işlemleri tamamlanan 3 zanlı, Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne sevk edildi.

Savcılık sorgularının ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan 3 şüphelinin tutuklanmasına karar verildi.

SORUŞTURMADA SON DURUM

Saldırıya ilişkin daha önce adliyeye sevk edilen 12 şüpheliden 9'u tutuklanmış, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Bugün tutuklanan 3 kişiyle birlikte toplam tutuklu sayısı 12 oldu.

Tedavileri devam eden yaralı teröristler Onur Çelik ve Ahmet İmrak’ın (bazı kaynaklarda Enes Ç.) sorgu süreçleri ve hastanedeki gözetimleri sürüyor.

Emniyette gözaltında bulunan bir şüphelinin ise ifade işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

Kaynak: AA