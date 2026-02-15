İstanbul İçin Kritik Saatler... Kuvvetli Rüzgar Kapıda

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İstanbul Valiliği, kent genelinde akşam saatlerinden itibaren kuvvetli rüzgar ve fırtına beklendiğini duyurdu.

Valilik açıklamasında Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre rüzgarın güney yönünden eseceği ve yer yer saatte 80 kilometre hıza ulaşacağı bildirildi. Fırtınanın sabah saatlerinde etkisini kaybetmesi öngörülüyor.

Ulaşımda aksamalar, çatı uçmaları ve ağaç devrilmelerine karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması istendi.