İstanbul İçin Kritik Saatler... Kuvvetli Rüzgar Kapıda

Valilik, İstanbul için fırtına alarmı verdi. Ulaşımda aksama, çatı uçması ve ağaç devrilmesi riskine karşı uyarı yapıldı.

Son Güncelleme:
İstanbul İçin Kritik Saatler... Kuvvetli Rüzgar Kapıda
İstanbul Valiliği, kent genelinde akşam saatlerinden itibaren kuvvetli rüzgar ve fırtına beklendiğini duyurdu.

Valilik açıklamasında Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre rüzgarın güney yönünden eseceği ve yer yer saatte 80 kilometre hıza ulaşacağı bildirildi. Fırtınanın sabah saatlerinde etkisini kaybetmesi öngörülüyor.

İstanbul İçin Kritik Saatler... Kuvvetli Rüzgar Kapıda - Resim : 1

Ulaşımda aksamalar, çatı uçmaları ve ağaç devrilmelerine karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması istendi.

fırtına İstanbul
