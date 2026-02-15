İstanbul İçin Kritik Saatler... Kuvvetli Rüzgar Kapıda
Valilik, İstanbul için fırtına alarmı verdi. Ulaşımda aksama, çatı uçması ve ağaç devrilmesi riskine karşı uyarı yapıldı.
İstanbul Valiliği, kent genelinde akşam saatlerinden itibaren kuvvetli rüzgar ve fırtına beklendiğini duyurdu.
Valilik açıklamasında Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre rüzgarın güney yönünden eseceği ve yer yer saatte 80 kilometre hıza ulaşacağı bildirildi. Fırtınanın sabah saatlerinde etkisini kaybetmesi öngörülüyor.
Ulaşımda aksamalar, çatı uçmaları ve ağaç devrilmelerine karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması istendi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün değerlendirmelerine göre;— TC İstanbul Valiliği (@TC_istanbul) February 15, 2026
Bugün akşam saatlerinden sonra İstanbul'da güney yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına (50-70 yer yer 80
km/sa) bekleniyor. Pazartesi sabah saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenmektedir.
⚠️🌪️ Fırtınayla birlikte… pic.twitter.com/z804Ikuenk
