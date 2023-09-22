Lüks restoranda arabasını valeye bıraktı olan oldu: 27 bin 800 Euro bulunan zarfı çalındı

İstanbul Etiler’deki bir restorana giden K.Y.A., aracını valeye teslim etti. 13 Eylül’de gerçekleşen olayda, aracını valeye teslim ettikten soran restoranda yaklaşık 3 saat geçiren K.Y.A., aracını valeden teslim alıp restorandan ayrıldı.

Ertesi gün aracın arka koltuğundaki koltukta bulunan çantanın içerisinde bir zarfta bulunan 27 bin 800 Euro paranın yerinde olmadığını fark etti. Geçen süre zarfında aracına kimsenin binmediğini söyleyen K.Y.A. Etiler Şehit Naci Soydan Polis Merkezi’ne giderek valenin parayı çalmış olduğunu düşündüğünü belirtip valeden ‘güveni kötüye kullanma’ suçlamasıyla şikayetçi oldu.

‘TAKSİM’DE HARCADIM’

Cumhuriyet'ten Sena Tufan'ın haberine göre; İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na giderek ifade veren vale E.Ş., bir vale firmasının çalışanı olduğunu, 2 gün önce işe başladığını ve şirketin belirlediği restoran ve iş yerlerine vale hizmeti verdiklerini söyledi. Olay günü K.Y.A.’nın gittiği restoranda vale olarak çalıştığını söyleyen E.Ş. savcılığa verdiği ifadesinde şunları kaydetti:

“Olay günü K.Y.A., aracını anahtarı açık bir şekilde bana teslim etti. Aracı otopark kısmına çektiğim sırada arabanın arka koltuğunda çantaların yanında para bulunan zarfı gördüm. Biraz karıştırdıktan sonra zarfın içerisindeki parayı gördüm, heyecanla para dolu zarfı bel kısmına, tişörtün arkasına gelecek şekilde sakladım. İş bitimine kadar üzerimde sakladım. Eve geçince parayı saydım ve 20 bin Euro olduğunu gördüm. Evden çıkıp paranın bir kısmını Taksim’de harcadım ve 14 bin 800 Euro para kaldı. Bu sırada K.Y.A. aileme ulaşmış. Bu nedenle pişmanlık duyarak 14 bin 800 Euro parayı tutanak karşısında K.Y.A’ya bizzat teslim ettim. Kalan 5 bin 200 Euro'yu 1 hafta içerisinde ödeyeceğim. Pişmanım.”

‘İADE HALİNDE UZLAŞMAK İSTİYORUM’

E.Ş.’nin bir tanıdığı aracılığıyla ertesi gün kendisine ulaştığını; pişman olduğunu, paranın bir kısmını harcadığını kalan kısmını ise iade etmek istediğini söylediğini ifadesinde belirten K.Y.A. ikinci ifadesinde, “Polis ekiplerine haber verip, şahsı da tekrar arayıp Etiler’de bulunan Akmerkez AVM’de buluşabileceğimizi söyledim. Burada şahıs ve ailesi ile buluşarak E.Ş.’den 14 bin 800 Euro parayı teslim aldığım sırada, polis ekipleri gelerek beni ve E.Ş.’yi polis merkezine getirdi ve parayı teslim aldım. 13 bin Euro paramı çalmış olan E.Ş.’den ve bağlı olduğu vale firmasından davacı ve şikayetçiyim. Paramın kalan 13 bin Euro'luk kısmının iadesi halinde uzlaşmak istiyorum” dedi.

ŞİRKET DE SORUMLU

Avukat Çağla Gül Bulut konu hakkında şu değerlendirmelerde bulundu:

Burada aslında hem vale şirketinin hem de çalışanın hukuki olarak sorumluluğu doğabilir. Çünkü şirket sahiplerinin “adam çalıştıranın sorumluluğu” adı altında sorumlulukları bulunmaktadır. Müşteriler de araçlarını valeye teslim ederken ya da otoparka bırakırken daha özenli davranmaları, güvenlik tedbirlerini almaları, özel eşyalarını araç içerisinde korunaklı şekilde bırakmaları gerekmektedir. Burada çalınan paranın bir kısmı ödenmiştir.

Şüpheli parayı çalan kişi bu durumu inkar edebilirdi. Çünkü vale çalışanı suçunu ikrar etmeseydi Aracın içerisinde gerçekleşen çalma eylemine dair kamera, tanık gibi somut bir delil olmadığı durumda çalışanın suçunu ispatlamak zor olabilirdi. O sebeple tüm müşteriler/tüketiciler araçlarını valeye teslim ederken veya otoparka araç bırakırken özel eşyalarını korunaklı muhafaza etmelerini, mümkünse özel eşya bulundurmamalarını tavsiye ederim.