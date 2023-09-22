Son dakika: Rusya'da AnadoluJet uçağı pistten çıktı!

Son dakika haberi... Antalya'dan kalkan Türk Hava Yolları'nın (THY) alt markası Anadolujet'e ait yolcu uçağı Rusya'nın Perm kentinde pistten çıktı.

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Antalya-Perm seferini yapan Türk Hava Yolları'nın (THY) alt markası Anadolujet'e ait yolcu uçağı iniş sonrası taksi yolu dışına çıktı.

THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, Antalya'dan kalkan 173 yolculu uçağın Rusya'nın Perm kentine inişine ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"TK 3964 sefer sayılı Antalya-Perm seferini yapan TC-JGV kuyruk tescilli uçağımız inişini tamamlayıp pisti terk ettikten sonra taksi yolunun dışına çıkmıştır. İniş sonrası yolcularımız ve uçuş ekibinde herhangi sağlık sorunu yaşanmamış olup yolcular uçaktan tahliye edilmiştir. Olayla ilgili teknik ekiplerimiz araştırma sürecini başlatmıştır."

Kaynak: Gerçek Gündem

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