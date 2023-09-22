Mansur Yavaş '65 yaş üstü' resti çekmişti: Ankara'da Özel halk otobüslerinden kontak kapatma kararı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın, 65 yaş üstü yolcuları ücretsiz taşımayan özel halk otobüslerinin trafikten men edileceğini açıklamasının ardından özel halk otobüsleri kontak kapatma kararı aldı.

Ankara’da toplu ulaşımda yaşanan ücretsiz yolcu gruplarını taşımama tartışması yeni bir boyut kazandı.

NTV'nin haberine göre; Tüm Özel Halk Otobüsleri Kooperatifleri Birliği (TÖHOB) Genel Başkanı Kurtuluş Kara, özel halk otobüslerinin Pazartesi günü çalışmama kararı aldığını açıkladı.

NE OLMUŞTU?

Tüm Özel Halk Otobüsleri Birliği, artan maliyetleri gerekçe göstererek 65 yaş üstü yolcuları ücretsiz taşıma hizmetini sonlandırma kararı almıştı. ABB ise kararın hukuka aykırı olduğunu ve kendilerinin hedef gösterdiğini belirtmişti.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medyadan şu açıklamayı yapmıştı:

"Sevgili hemşehrilerim göreve geldiğimizden beri artan maliyetlere rağmen toplu ulaşım kullananlar belediyemizce sübvanse edilerek ucuz taşımacılık yapmaktayız. Ego’nun artan maliyetler nedeniyle sadece 2023 Eylül ayına kadar olan zararı 3 milyar TL’ye yaklaşmaktadır. Ayrıca özel taşımacılık yapan halk otobüslerine de düzenli destek olunmaktadır.

Meclis'teki muhalefet üyeleri Belediye Kanunu’nun 62.maddesine aykırı olarak Ego’nun tümden iflasına yönelik önerge vermişler ve tarafımdan veto edilmiştir.

Kanuna ve sözleşmeye aykırı hareket eden işleticiler trafikten men edilerek yasal işlem yapılacaktır. Bundan sonra da gelir desteği verilmeyecektir.

Mevzuat gereği indirimli ve ücretsiz taşıma yapmayan otobüslerin plakalarının 153 hattından belediyemize bildirilmesi halinde gereken yapılacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

İHBARLAR BAŞLADI

ABB'nin bugün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ana kadar bin 810 yurttaştan ihbar geldiği belirtilirken diğer araçlara uygulanan cezai işlemlerin yanı sıra 9 aracın parka çekildiği duyurulmuştu.