İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği çift yönlü kapatıldı
İstanbul Boğazı'ndaki gemi trafiğinin çift yönlü olarak kapatıldığı açıklandı.
İstanbul Boğazı'ndaki gemi trafiği, Kabotaj Bayramı kutlamaları ve yat yarışları nedeniyle çift yönlü kapatıldı.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 1 Temmuz Kabotaj Bayramı kutlamaları ve Moda Deniz Kulübü (MDK) Kabotaj Kupası Yat Yarışları nedeniyle İstanbul Boğazı'nın saat 07.10 itibarıyla kuzey-güney yönlü gemi trafiğine kapatıldığı belirtildi.
Kaynak: AA
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