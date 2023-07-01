'Müzisyeni darp' ile suçlanan holding sahibinden tuhaf savunma: 'Bahşiş verdiğim birini dövmem'

Edinilen belge ve kayıtlara göre, iddiaya konu olay 24 Haziran gecesi yaşandı. Olay, İstanbul Avcılar’da bulunan ‘İstBaku Restoran’ isimli mekânda yaşandı. Halk TV'den Dinçer Gökçe'nin haberine göre anılan gece, restoranda canlı müzik performansı sergileyen 24 yaşındaki İsmayil İsmayilzada, anılan günün akşamı da sahne aldı. Kalabalık bir müşteri topluluğunun olduğu esnada bir anda gerginlik baş gösterdi.

Genç müzisyenin Avcılar Polis Merkezi Amirliği’ne verdiği ifadeye göre, ses sisteminin kurulu olduğu noktada oturan Bayramoğlu Faktöring’in sahibi Bayram Tanrıverdi, müzisyene yönelik “Kolonların sesini kıs. Çok bağırıyorsun” dedi. İsmayilzada ifadesinin devamında “Ben de kolonların sesini kıstım. Müziği kapattıktan sonra Bayram Tanrıverdi isimli şahsa yönelerek ‘Buyurun sizi dinliyorum’ dedim. Kendisi bana yönelik ‘i..e’ diye bağırdı. Ardından, elinde bulunan rakı bardağını bana atmak istedi. Fakat yanında bulunalar bu kişiyi engelledi” dedi.

DİĞER MÜŞTERİLER TEPKİ GÖSTERDİ

İsmayilzada, restoranda bulunan birçok kişinin Tanrıverdi’ye tepki göstermesinin, bu kişiyi sinirlendirdiğini öne sürerek şunları kaydetti: “Bayram Tanrıverdi’yi işletmeye şikâyet ettiler. Biz buraya müzik dinlemeye geliyoruz, sorun çıkıyor’ dediler. Ben şarkımı bitirince beni alkışladılar. Ayrıca, ‘Sen o adama bakma. Şarkılarını söylemeye devam et’ dediler. Ben de şarkı söylemeyi bırakarak arka tarafa geçtim.”

"ELİMİ ÖPSÜN, ÖZÜR DİLESİN" DEDİ İDDİASI

İsmayilzada ifadesinin devamında “Daha sonra Bayram Tanrıverdi bana, ‘Herkesin içinde elimi öperek benden özür dileyeceksin’ dedi. Ben de bunu kabul etmeyince, restoranın önünde yanıma geldi. Elinde ne olduğunu göremediğim bir malzeme ile gözüme doğru vurdu. 3-4 defa gözüme vurmaya başladı. Biri çok sert bir şekilde gözüme isabet etti. Daha sonra da bana ‘senin vatanın bana bir şey yapamaz. Topuğuna mukayyit ol’ diyerek beni tehdit etti” şeklinde konuştu.

"PARALI MÜŞTERİLERDEN"

Tanrıverdi’nin mekândan ayrılmasından sonra çıkabildiğini aktaran İsmayilzada “Bayram Tanrıverdi mekânın devamlı ve paralı müşterilerinden biridir. Kendisi tanınan bir şahıstır. Bayram Tanrıverdi’den davacı ve şikâyetçiyim” dedi. İsmayilzada, darp edilmesine ilişkin İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde ‘darp raporu’ aldı.

"BAHŞİŞ VERDİĞİM BİRİNİ DÖVMEM"

Konuya ilişkin telefonla ulaşılan Bayram Tanrıverdi ise, hakkındaki suçlamayı kesin bir dille reddetti. Anılan gün restorandan saat 23.30 gibi ayrıldığını söyleyen Tanrıverdi “Bana yönelik söyledikleri tamamen asılsız. Ben kimseyi darp etmedim. Başkaları darp etmiş olabilir. Bahşiş verdiğim birini darp etmem söz konusu olmaz. Bir sorun olsa mekân sahibine söylerim” ifadelerini kullandı.