Mehmet Şimşek'in bayram kutlama mesajı milliyetçileri kızdırdı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in kurban bayramını Kürtçe ve Arapça kutlamasına İYİ Parti ve Zafer Partisi çevrelerinden tepki yağdı.

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Mehmet Şimşek'in bayram kutlama mesajı milliyetçileri kızdırdı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Kurban Bayramı’nın ilk günü twitter hesabından Türkçe, Kürtçe, Arapça ve İngilizce olmak üzere dört ayrı dilde bir kutlama mesajı yayınladı. 

Şimşek’in bu paylaşımı çok sayıda beğeni alırken, aynı zamanda milliyetçi odakların tepkilerini de üzerine çekti.

Serbestiyet'in haberine göre Şimşek’in paylaşımına gelen tepkilerden bazıları şöyle:

İYİ Parti GİK Üyesi Fatih Koca:

"Vatandaşlık satarak ekonomiyi düzeltmeye çalışan Mehmet Şimşek, müşterilerinin kurban bayramını kutluyor. Sn.Bakan Anayasamızın 3.maddesinde çok açık bir şekilde devletimizin dili Türkçedir yazıyor.”

Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sevda Gül Tuncer:

“Bu evrensellik değil. Kürt devleti olmadığına göre Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına hitaben yazılmış bir twit. Arapça nerden çıkıyor? Neo Osmanlıcılık hayalleri kurmayın. Demografik yapının bozulmasına izin vermeyeceğiz. Türkiye Cumhuriyeti Ulus Devlettir. Devletin resmi dili Türkçedir.”

Eski İYİ Parti Milletvekili Aytun Çıray:

“CHP’ye saldıranlara ithaf olunur. Montajlarla Sn Kılıçdaroğlu’nu PKK’lı ilân ettiler. Kürtçe bayram kutlasa kimbilir ne iftiralar atılırdı. Yani sorun AKP’ye gösterilen hoşgörünün CHP’ye gösterilmiyor olması. AKP, bizzat APO’nun mektubunu okutabilir… Oslo’da PKK ile bulaşabilir… HDP ile Anayasa müzakere edebilirken… CHP hukuken meşru partiye selâm bile verirse PKK’lı! Bu Kürtlere de hakarettir.”

Levent Özeren:

“Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin resmi dili Türkçe’dir. Anayasa böyle diyor. Siz bu devletin “resmi görevlisi” olarak Anayasa’yı kabul etmiyor musunuz?”

Turan Hareketi Partisi Genel Başkanı Varol Esen:

“Ülkenin Maliye Bakanı Türkçe, Kürtçe ve Arapça bayram kutluyor. Daha önce bu konu ile alakalı twet atmıştım. Yeni Anayasa ile çoklu resmi dil tanımı yapacaklar. Çoklu Millet tanımı yapacaklar. Twetlerle algı yapıyorlar…”

Zafer Partisi Ümraniye İlçe Gençlik Kolları Başkanı Turan Sümer:

“Mübarek olmasın. Anayasının ilk 3 maddesini alenen çiğniyorsunuz. Yazıklar olsun sizin gibilerin hepsine!”

İYİ Parti İstanbul İl YK Üyesi Murat Noyan:

“Anayasamızın ilk 3.maddesinde açık bir şekilde devletimizin “Resmî dili Türkçedir” diye ifade edilmiştir. Herkes anadilinde bayram mesajı yazabilir. Batmanlı,Mehmet Şimşek de yazabilir. Ama TC Devletinin Bakanı yazarsa tepki alır ! Hele ki Çözüm süreci travması atlatılmamışken…”

Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şükrüoğlu:

“Sn. Bakan “Şeffaf olacağız” derken iş başka noktalara gitmeye başladı! Sn. Bakan’a hatırlatırız; Türkiye Cumhuriyeti, 1923 Kuruluş Değerleri uyarınca Ulus Devlettir; Halkı tektir, adı Türk halkıdır ve dili de Türkçedir!”

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