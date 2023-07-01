HÜDA PAR'ın gençlik örgütlenmesi Atatürk'e nefret kustu: Şeyh Said'i andılar

Seçimlere AKP listelerinden girerek Meclis’te koltuk ‘kapan’ HÜDA PAR’ın gençlik örgütlenmesi Hür Gençlik, Şeyh Said’in ölüm yıl dönümünde Cumhuriyetin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’e nefret kusan bir paylaşıma imza attı.



Terör örgütü Hizbullah ile olan ilişkisiyle gündemden düşmeyen HÜDA PAR gerici açıklamalarına bir yenisini daha ekledi. Hüda-Par, Şeyh Said’in ölüm yıl dönümünde yaptığı açıklamayla adeta cumhuriyete nefret saçtı.

Hür Gençlik, Şeyh Said’in ölüm yıl dönümünde paylaştığı mesajda, “İmam, Şeriat’tan saparsa kıyam vaciptir.” diyerek laik, Kemalist sistemin İslâm’a ve İslami değerlere savaş açması üzerine kıyam eden ve bu uğurda şehadet makamına ulaşan Şeyhimiz Şeyh Said Efendi ve yarenlerini kıyamlarının sene-i devriyesinde rahmet, minnet ve iftiharla anıyoruz” ifaderini kullandı.