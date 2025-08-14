İstanbul Boğazı'nda Sıcak Saatler! Trafiğe Kapatıldı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Hong Kong bayrağı taşıyan, 247 metre uzunluğunda ve 44 metre genişliğindeki "Tenacity Venture" adlı tanker, boğaz geçişi sırasında makine arızası yaşadı. Durum üzerine Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri hızla bölgeye yönlendirildi.

Güvenlik önlemleri kapsamında boğaz trafiği her iki yönde de askıya alındı. Römorkörler, arıza yapan tankerin emniyetli bir şekilde demirlemesini sağlamak üzere geminin yakınında konuşlandı.

Kaynak: İHA