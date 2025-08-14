İstanbul Boğazı'nda Sıcak Saatler! Trafiğe Kapatıldı
İstanbul Boğazı, bir ham petrol tankerinin arıza yapması nedeniyle çift yönlü gemi trafiğine kapatıldı.
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült
Hong Kong bayrağı taşıyan, 247 metre uzunluğunda ve 44 metre genişliğindeki "Tenacity Venture" adlı tanker, boğaz geçişi sırasında makine arızası yaşadı. Durum üzerine Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri hızla bölgeye yönlendirildi.
Güvenlik önlemleri kapsamında boğaz trafiği her iki yönde de askıya alındı. Römorkörler, arıza yapan tankerin emniyetli bir şekilde demirlemesini sağlamak üzere geminin yakınında konuşlandı.
Kaynak: İHA
Son Güncelleme: