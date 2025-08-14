İstanbul Boğazı'nda Sıcak Saatler! Trafiğe Kapatıldı

İstanbul Boğazı, bir ham petrol tankerinin arıza yapması nedeniyle çift yönlü gemi trafiğine kapatıldı.

Son Güncelleme:
İstanbul Boğazı'nda Sıcak Saatler! Trafiğe Kapatıldı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Hong Kong bayrağı taşıyan, 247 metre uzunluğunda ve 44 metre genişliğindeki "Tenacity Venture" adlı tanker, boğaz geçişi sırasında makine arızası yaşadı. Durum üzerine Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri hızla bölgeye yönlendirildi.

Güvenlik önlemleri kapsamında boğaz trafiği her iki yönde de askıya alındı. Römorkörler, arıza yapan tankerin emniyetli bir şekilde demirlemesini sağlamak üzere geminin yakınında konuşlandı.

Kaynak: İHA

Etiketler
İstanbul Boğazı
Son Güncelleme:
Milyonlarca Çalışanı Yakından İlgilendiriyor: Özgür Erdursun Toplu Para Almanın Şartlarını Açıkladı! Yaş Sınırı Yok Özgür Erdursun Toplu Para Almanın Şartlarını Açıkladı
Alevler Sınırı Aştı: Suriye'deki Yangın Türkiye'ye Sıçradı Suriye'deki Yangın Türkiye'ye Sıçradı
Özgür Özel'in 'Murat Kapki'den 2 Milyon Dolar İstedi' Dediği Mücahit Birinci Kimdir? Mücahit Birinci Nereli, Mal Varlığı Ne kadar? Mücahit Birinci Kimdir?
İBB Soruşturmasında 6 Kişiye Tutuklama Kararı İBB Soruşturmasında 6 Kişiye Tutuklama Kararı
ÇOK OKUNANLAR
Sosyetenin Gözde Çiftinden Büyük Şok! 21 Yıllık Evlilik Tek Celsede Bitti, Eşi Benzeri Olmayan Boşanma Sebebi Sosyetenin Gözde Çiftinden Büyük Şok! 21 Yıllık Evlilik Tek Celsede Bitti
Dolardan Şemsiye, Altın Kaplama Bina! Sosyal Medya Kobra Murat’ın Kızının Sözünü Konuşuyor: İşte Takılan Takı Miktarı Dolardan Şemsiye, Altın Kaplama Bina!
Özgür Özel 'İBB Borsası' Belgelerini Açıkladı: 'AKP'li Birinci, Murat Kapki'den 2 Milyon Dolar İstedi' 'AKP'li Birinci, Murat Kapki'ye 'İftira At, Parayı Ver, Hapisten Kurtul' Dedi'
Memurların Toplu Sözleşme Maratonunda Keskin Viraj! Uzman İsim Uyardı: Hakem Kurulu’na Kalabilir Memurların Toplu Sözleşme Maratonu
Cumhurbaşkanı İsim Vermeden Sahip Çıktı, CHP'den İstifa Eden Çerçioğlu Alkışlarla Destek Verdi CHP'den İstifa Eden Çerçioğlu Alkışlarla Destek Verdi