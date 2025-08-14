İstanbul ve 12 Kentte Fırtına Alarmı! Meteoroloji ‘Sarı Kodlu’ Uyardı… Hayat Duracak
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, önümüzdeki 5 günlük hava durumu raporunu paylaştı. İstanbul ve 12 il için sarı kodlu uyarı verilirken, olumsuz hava koşulları nedeniyle deniz ulaşımında da sefer iptalleri yaşanıyor. İşte tüm ayrıntılar...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzeydoğu bölgelerinde bulutlu havanın hakim olacağı, özellikle Trabzon ve Rize’nin iç kesimlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların görüleceği tahmin ediliyor. Diğer bölgelerde ise hava genellikle az bulutlu ve açık olacak.
Sıcaklık Durumu: Hava sıcaklıklarının güney ve iç kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer alanlarda ise mevsim ortalamalarında seyretmesi bekleniyor.
Rüzgar: Genellikle kuzey yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek rüzgarın, Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerinden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-70 km/saat) şeklinde olacağı öngörülüyor.
UYARILAR
Kuvvetli Rüzgar Uyarısı: Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında beklenen kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına nedeniyle oluşabilecek olumsuz durumlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması önemle tavsiye ediliyor. İstanbul da dahil olmak üzere 13 il için sarı kodlu fırtına uyarısı yayımlandı.
SARI KOD NEDİR?
Potansiyel tehlike arz eden hava koşullarını ifade eder. Bu tür meteorolojik olaylar olağandışı olmamakla beraber, faaliyetlerin bu şartlardan etkilenebileceği göz önünde bulundurulmalıdır.
İSTANBUL VALİLİĞİ’NDEN UYARI
İstanbul Valiliği, bölgede kuvvetli rüzgar ve fırtına beklendiğini bildirerek, Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün verilerine göre; 16 Ağustos 2025 Cumartesi gece saatlerine kadar Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova’da kuzey ve kuzeydoğu yönlerinden saatte 40-80 km hızla kuvvetli rüzgar ve fırtına etkili olacak. Vatandaşların ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklara, çatı uçması ve ağaç devrilmesi gibi risklere karşı dikkatli olmaları istendi.
BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU
MARMARA
Parçalı bulutlu, zamanla açık. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğu yönlerinden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde esecek.
Balıkesir: 19°C - 33°C, parçalı bulutlu, zamanla açık
Çanakkale: 24°C - 32°C, parçalı bulutlu, zamanla açık
Edirne: 22°C - 34°C, parçalı bulutlu, zamanla açık
İstanbul: 24°C - 30°C, parçalı bulutlu, zamanla açık
EGE
Genellikle az bulutlu ve açık, iç kesimlerde yer yer parçalı bulutlu olacak. Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor.
Afyonkarahisar: 19°C - 36°C, parçalı bulutlu
Denizli: 25°C - 38°C, az bulutlu, açık
İzmir: 26°C - 35°C, az bulutlu, açık
Muğla: 21°C - 37°C, az bulutlu, açık
AKDENİZ
Genel olarak az bulutlu ve açık hava hakim.
Adana: 24°C - 39°C, az bulutlu
Antalya: 27°C - 34°C, az bulutlu
Hatay: 27°C - 35°C, az bulutlu
Isparta: 21°C - 37°C, az bulutlu
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık, güney kesimleri ise yer yer parçalı bulutlu olacak.
Ankara: 21°C - 35°C, az bulutlu
Eskişehir: 18°C - 34°C, az bulutlu
Konya: 23°C - 37°C, az bulutlu
Yozgat: 14°C - 29°C, az bulutlu
BATI KARADENİZ
Az bulutlu ve açık.
Bolu: 16°C - 33°C, az bulutlu
Düzce: 20°C - 32°C, az bulutlu
Sinop: 22°C - 33°C, az bulutlu
Zonguldak: 18°C - 25°C, az bulutlu
ORTA VE DOĞU KARADENİZ
Parçalı bulutlu, zamanla Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde çok bulutlu; Trabzon ve Rize’nin iç bölgelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.
Amasya: 15°C - 32°C, parçalı bulutlu
Rize: 22°C - 30°C, çok bulutlu, sağanak yağışlı
Samsun: 20°C - 30°C, parçalı bulutlu
Trabzon: 24°C - 28°C, çok bulutlu, sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık hava hakim.
Erzurum: 11°C - 29°C, az bulutlu
Kars: 9°C - 28°C, az bulutlu
Malatya: 21°C - 39°C, az bulutlu
Van: 16°C - 29°C, az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık.
Diyarbakır: 25°C - 41°C, az bulutlu
Gaziantep: 26°C - 42°C, az bulutlu
Mardin: 28°C - 39°C, az bulutlu
Siirt: 25°C - 40°C, az bulutlu
BUDO SEFERLERİ İPTAL EDİLDİ
Bursa Deniz Otobüsleri tarafından yapılan açıklamaya göre; 15:55 Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya), 17:30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve 17:45 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferleri kötü hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.
