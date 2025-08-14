İstanbul ve 12 Kentte Fırtına Alarmı! Meteoroloji ‘Sarı Kodlu’ Uyardı… Hayat Duracak

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzeydoğu bölgelerinde bulutlu havanın hakim olacağı, özellikle Trabzon ve Rize’nin iç kesimlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların görüleceği tahmin ediliyor. Diğer bölgelerde ise hava genellikle az bulutlu ve açık olacak.

Sıcaklık Durumu: Hava sıcaklıklarının güney ve iç kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer alanlarda ise mevsim ortalamalarında seyretmesi bekleniyor.

Rüzgar: Genellikle kuzey yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek rüzgarın, Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerinden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-70 km/saat) şeklinde olacağı öngörülüyor.

UYARILAR

Kuvvetli Rüzgar Uyarısı: Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında beklenen kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına nedeniyle oluşabilecek olumsuz durumlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması önemle tavsiye ediliyor. İstanbul da dahil olmak üzere 13 il için sarı kodlu fırtına uyarısı yayımlandı.

SARI KOD NEDİR?

Potansiyel tehlike arz eden hava koşullarını ifade eder. Bu tür meteorolojik olaylar olağandışı olmamakla beraber, faaliyetlerin bu şartlardan etkilenebileceği göz önünde bulundurulmalıdır.

İSTANBUL VALİLİĞİ’NDEN UYARI

İstanbul Valiliği, bölgede kuvvetli rüzgar ve fırtına beklendiğini bildirerek, Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün verilerine göre; 16 Ağustos 2025 Cumartesi gece saatlerine kadar Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova’da kuzey ve kuzeydoğu yönlerinden saatte 40-80 km hızla kuvvetli rüzgar ve fırtına etkili olacak. Vatandaşların ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklara, çatı uçması ve ağaç devrilmesi gibi risklere karşı dikkatli olmaları istendi.

BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU

MARMARA

Parçalı bulutlu, zamanla açık. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğu yönlerinden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde esecek.

Balıkesir: 19°C - 33°C, parçalı bulutlu, zamanla açık

Çanakkale: 24°C - 32°C, parçalı bulutlu, zamanla açık

Edirne: 22°C - 34°C, parçalı bulutlu, zamanla açık

İstanbul: 24°C - 30°C, parçalı bulutlu, zamanla açık

EGE

Genellikle az bulutlu ve açık, iç kesimlerde yer yer parçalı bulutlu olacak. Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor.

Afyonkarahisar: 19°C - 36°C, parçalı bulutlu

Denizli: 25°C - 38°C, az bulutlu, açık

İzmir: 26°C - 35°C, az bulutlu, açık

Muğla: 21°C - 37°C, az bulutlu, açık

AKDENİZ

Genel olarak az bulutlu ve açık hava hakim.

Adana: 24°C - 39°C, az bulutlu

Antalya: 27°C - 34°C, az bulutlu

Hatay: 27°C - 35°C, az bulutlu

Isparta: 21°C - 37°C, az bulutlu

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık, güney kesimleri ise yer yer parçalı bulutlu olacak.

Ankara: 21°C - 35°C, az bulutlu

Eskişehir: 18°C - 34°C, az bulutlu

Konya: 23°C - 37°C, az bulutlu

Yozgat: 14°C - 29°C, az bulutlu

BATI KARADENİZ

Az bulutlu ve açık.

Bolu: 16°C - 33°C, az bulutlu

Düzce: 20°C - 32°C, az bulutlu

Sinop: 22°C - 33°C, az bulutlu

Zonguldak: 18°C - 25°C, az bulutlu

ORTA VE DOĞU KARADENİZ

Parçalı bulutlu, zamanla Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde çok bulutlu; Trabzon ve Rize’nin iç bölgelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Amasya: 15°C - 32°C, parçalı bulutlu

Rize: 22°C - 30°C, çok bulutlu, sağanak yağışlı

Samsun: 20°C - 30°C, parçalı bulutlu

Trabzon: 24°C - 28°C, çok bulutlu, sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık hava hakim.

Erzurum: 11°C - 29°C, az bulutlu

Kars: 9°C - 28°C, az bulutlu

Malatya: 21°C - 39°C, az bulutlu

Van: 16°C - 29°C, az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık.

Diyarbakır: 25°C - 41°C, az bulutlu

Gaziantep: 26°C - 42°C, az bulutlu

Mardin: 28°C - 39°C, az bulutlu

Siirt: 25°C - 40°C, az bulutlu

BUDO SEFERLERİ İPTAL EDİLDİ

Bursa Deniz Otobüsleri tarafından yapılan açıklamaya göre; 15:55 Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya), 17:30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve 17:45 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferleri kötü hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.

Kaynak: Haber Merkezi