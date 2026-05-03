İstanbul Boğazı Gemi Trafiğine Yeniden Açıldı

İstanbul Boğazı'ndan geçiş yapan Panama bayraklı kuru yük gemisinde makine arızası meydana geldi. Bu gelişmenin ardından Boğaz trafiği çift yönlü askıya alınırken Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı ekipler bölgeye sevk edildi. Geminin kurtarılmasının ardından, boğaz yeniden gemi trafiğine çift yönlü olarak açıldı.

Panama bayraklı 'Zaltron' isimli 185 metrelik kuru yük gemisi, İstanbul Boğazı geçişi sırasında Galatasaray Adası önlerinde makine arızası verdi.

ÇİFT YÖNLÜ GEMİ TRAFİĞİ KESİLDİ

İstanbul Boğazı çift yönlü gemi trafiğine kapatıldı. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü römorkörleri bölgeye yönlendirildi.

BAKANLIKTAN AÇIKLAMA

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada, "İstanbul Boğazı Kuruçeşme önlerinde makine arızası yapan ZALTRON isimli gemi için *Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğümüze ait KURTARMA-3, KURTARMA-5 ve KURTARMA-9 Römorkörlerimiz olay yerine ivedilikle yönlendirildi. İstanbul Boğazı gemi trafiği, emniyet amacıyla çift yönde ve geçici olarak askıya alındı." ifadelerine yer verildi.

BOĞAZ YENİDEN AÇILDI

İstanbul Boğazı'ndan geçişi sırasında makine arızası yapan Panama bayraklı kuru yük gemisi, Ahırkapı Demir Sahası’na çekildi. İstanbul Boğazı, kuzey-güney yönlü olarak gemi trafiğine açıldı.

Kaynak: DHA

