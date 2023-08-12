İstanbul Beşiktaş'ta bina çöktü: Göçük altında kalan stajyer mimar hayatını kaybetti

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Kuruçeşme Mahallesi Arnavutköy Kuruçeşme Caddesi'nde restorasyon çalışması yürütülen 3 katlı ahşap binanın bir kısmı henüz belirlenemeyen nedenle çöktü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye, sağlık ve AFAD ekibi sevk edildi.

Ekiplerin, göçük altında kalan başka biri olup olmadığına dair arama çalışması sürerken göçük altından ağır yaralı olarak çıkarılan Atilla Aydın hayatını kaybetti.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

İstanbul Valiliği, olayla ilgili şu yazılı açıklamayı yaptı:

"12.08.2023 tarihinde Beşiktaş ilçesi Kuruçeşme mahallesi’nde meydana gelen duvar çökmesi olayında 2 kişi yaralanmış olup, Dursun Bayar (24) hayati tehlikesi olmayacak şekilde hastaneye kaldırılmıştır. Şahsın tedavisi devam etmektedir.

Olayda göçük altında kalan ve göçük altından ağır yaralı olarak çıkarılan Atilla Aydın ise hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmiştir.

Olayla ilgili adli süreç başlatılmıştır.

Kaynak: İHA