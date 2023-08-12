Taksici yayaya yol vermedi, ceza yedi: Kemerini takmadan patinaj çekti, bir kez daha ceza kesildi

Üsküdar’da Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü’ne bağlı sivil trafik ekipleri, öncelik hakkı bulunan yayalara yol vermeyen sürücülere yönelik dron ile denetim yaptı. Uygulama sırasında mevzuata aykırı olarak araç kullanan ve yayalara öncelik vermediği tespit edilen araç sürücülerine ceza kesildi.

Denetime takılan bir taksi şoförü ise polis ekiplerine zor anlar yaşattı. Ceza yazılan taksi şoförü, polis ekiplerine sinirlenerek aracına binip emniyet kemeri takmadan patinaj çekerek denetim alanından ayrıldı. Motosikletli ekipler tarafından yakalanan taksiciye uyarılardan sonra toplamda 2 bin 353 lira cezai işlem uygulandı.

“YOLDA BİRİSİ VARSA BUYURUN MU DİYECEĞİZ“

Denetimde ceza kesilen taksi şoförü, "Böyle bir ceza yok, böyle ceza mı yazılır ağabey. Kimsenin yolda girdiği yok. Ben yolumda gidiyorum, birisi orada bekliyor diye durup buyurun diyecek halim yok. Ne yapacağız, yolda birisi varsa buyurun mu diyeceğiz. Kemerimi ehliyetimi alırken çıkarttım. Ben polis arkadaşları görmedim. Ben 2 bin lirayı 4 günde kazanıyorum. Moralim bozuldu. Yaptığımız iş zaten stresli. Kemerim takılıydı. Bu haber yayınlanacak mı? Hangi kanalda çıkacak. Söyleyin de izleyeyim bari. Akşam haberleri mi? Yazıklar olsun 1 haftalık kazancım iki tane cezaya gitti" dedi.

Kaynak: İHA