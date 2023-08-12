Üsküdar’da ATM önünde sıra kavgası: Bıçaklayıp öldürdü

Üsküdar’da bir şahıs, ATM önünde yaşanan sıra kavgasında tartıştığı kişiyi bıçaklayarak öldürdü.

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Üsküdar’da ATM önünde sıra kavgası: Bıçaklayıp öldürdü

Üsküdar ilçesi Ahmediye Mahallesi’nde 11 Ağustos’ta yaşanan olayda, bir ATM önünde sıra bekleyen iki kişi arasında sıra kavgası çıktı.

Kavga sırasında A.G., S.A.’yı bıçakla yaraladı. S.A. kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, şüpheli A.G. polis tarafından yakalandı. Yakalanan şüpheli, “kasten öldürme” suçundan adli makamlara sevk edildi

Kaynak: İHA

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