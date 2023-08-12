Tuna Işın, CHP Bodrum için başkan adaylığını açıkladı

Geride kalan Cumhurbaşkanlığı ve Meclis seçimlerinin ardından CHP’de kurultaya dönük çalışmalar hız kazandı. Önümüzdeki aylarda yapılması beklenen büyük Kurultay’ın, mahalle delege seçimleri tamamlanırken, Kurultay’ın öncesinde, mahalli birimlerde de adaylık yarışları kıran kırana geçecek gibi görünüyor.

‘Değişim’ tartışmalarının gündemi belirlediği CHP’de birçok mahalli kongrenin çok adaylı geçmesi beklenirken, CHP’nin il ve ilçe seçimlerinde de bol rekabetli yarışlar olacağı ön görülüyor.

BODRUM’DA KIRAN KIRANA GEÇECEK YARIŞ

Bunun bir örneği Muğla’nın Bodrum ilçesinde yaşanıyor. Bodrum’da CHP’li Tuna Işın, ilçe başkanlığına adaylığını açıkladı.

Işın’ın adaylığını açıklamasının ardından Bodrum’da iki adaylı bir seçim bekleniyor. Delege seçimlerinde önde gözüken Tuna Işın ile mevcut CHP Bodrum İlçe Başkanı Başar Bıyıklı arasındaki seçimin kıran kırana geçeceği öngörülüyor.

Tuna Işın, CHP İlçe Başkanlığı’na adaylığını duyurduğu bildirisinde, “Geçmişin bize bıraktığı mirasla bugünlere geldik” diyerek, “Bodrum’un yarınlarına, çocuklarımızın yarınlarına borcumuz var. Yaşadığımız bu cennetin; doğasına, tarihine, kültürel değerlerine borçluyuz! İşte, bu borcu ödemek için geliyoruz...” ifadelerini kullandı.

Açıklamasında 'akıl ve bilimin yolunda' katılımcılığı rehber edineceklerini belirten Işın, "Esnafımızın, işçimizin, köylümüzün, emekçimizin yanında olmak için geliyoruz... Yoksunun, yoksulun yanında olmak için geliyoruz" dedi.

'CHP'DE DEĞİŞİM KAÇINILMAZ'

CHP'nin geride kalan seçimlerin ardından sancılı günler geçirdiğini ifade eden Işın, "Seçimde değil de asıl, seçimden sonra kaybetmişiz gibi gelmiyor mu size de?" sorusunu sordu. Işın ayrıca CHP'de değişimin de kaçınılmaz olduğunu vurgulayarak, "Ancak karşı olduğumuz görüşlerin esiri olmadan, Mustafa Kemal Atatürk’ün açtığı yolda, ilkelerimizin ışığında; demokratik, eşit ve adil bir anlayışla; Cumhuriyet Halk Partisi, mutlaka bu süreçten güçlenerek çıkacak ve kurucusu olduğu Türkiye Cumhuriyeti’ne ve halkına, umut olmaya devam edecektir. Partimizin demokrasi kültürüne güveniyoruz. Yurtsever, aydın, sağduyulu üyelerimiz, bu sürecin en büyük teminatıdır" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Gerçek Gündem