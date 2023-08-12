İstanbul Esenyurt'ta oto faresi işe giden mahalle bekçisine yakalandı!

İstanbul Esenyurt'ta park halindeki lüks aracın camını kıran hırsız, gösterge panelini çalmak istedi. O sırada işe giden bir mahalle bekçisi, yaşanan durumu fark ederek silahını çekti ve hırsızı yakaladı.

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İstanbul Esenyurt Bağlarçeşme Mahallesi'nde park halindeki lüks aracın camını kıran hırsız, gösterge panelini çalmak istedi.

O sırada işe giden bir mahalle bekçisi, yaşanan durumu fark ederek silahını çekti.

YAKALANDI

Hırsız, mahalle bekçisinin "Dur" ihtarına uymayarak kaçmaya çalışsa da kısa sürede yakalandı. Yaşanan o anlar ise çevredeki bir işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaynak: Gerçek Gündem

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