İstanbul Esenyurt'ta oto faresi işe giden mahalle bekçisine yakalandı!
İstanbul Esenyurt'ta park halindeki lüks aracın camını kıran hırsız, gösterge panelini çalmak istedi. O sırada işe giden bir mahalle bekçisi, yaşanan durumu fark ederek silahını çekti ve hırsızı yakaladı.
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İstanbul Esenyurt Bağlarçeşme Mahallesi'nde park halindeki lüks aracın camını kıran hırsız, gösterge panelini çalmak istedi.
O sırada işe giden bir mahalle bekçisi, yaşanan durumu fark ederek silahını çekti.
YAKALANDI
Hırsız, mahalle bekçisinin "Dur" ihtarına uymayarak kaçmaya çalışsa da kısa sürede yakalandı. Yaşanan o anlar ise çevredeki bir işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Kaynak: Gerçek Gündem