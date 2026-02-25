İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Beşir Güven Göreve Başladı

HSK kararnamesi ile Ankara Cumhuriyet Başsavcıvekiliğinden İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığına atanan Mehmet Beşir Güven bugün görevine başladı.

Son Güncelleme:
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) kararnamesiyle Ankara Cumhuriyet Başsavcıvekiliğinden İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığına atanan Mehmet Beşir Güven görevine başladı.

İstanbul Anadolu Adliyesi'nde Güven için karşılama töreni düzenlendi. Törene, Anadolu Adliyesi Adalet Komisyonu Başkanı Ahmet Kaya, başsavcıvekilleri ve adliye personeli katıldı.

Çiçek takdimi yapılan Güner, törenin ardından görevine başladı.

Kaynak: AA-İHA

Etiketler
HSK
Son Güncelleme:
Hatay'da Sır Kayboluş! Apartın Penceresinden Çıktı, Geri Giremeyince Sırra Kadem Bastı Hatay'da Sır Kayboluş! Apartın Penceresinden Çıktı, Geri Giremeyince Sırra Kadem Bastı
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin Açıkladı: 'Laikliği Savunuyoruz' Bildirisine Dava Yusuf Tekin Açıkladı: 'Laikliği Savunuyoruz' Bildirisine Dava
Kadıköy’de Skandal! Yaşananlara Dayanamadı Apar Topar Stadı Terk Etti Kadıköy’de Skandal! Stadı Apar Topar Terk Etti
Fenerbahçe’de Hüsran! Devre Arası Gidecek Yıldızı Resmen Açıkladı: Saran Bu Sefer Affetmeyecek Devre Arası Gidecek Oyuncuyu Açıkladı
ÇOK OKUNANLAR
Esenyurt'ta Çifte Ölüm! Cesetleri Koridorda Bulundu Esenyurt'ta Çifte Ölüm! Cesetleri Koridorda Bulundu
Bayram Öncesi Emekliye İkramiye Sürprizi: Ankara Kulisleri Bu Rakamla Kaynıyor Bayram Öncesi Emekliye İkramiye Sürprizi: Ankara Kulisleri Bu Rakamla Kaynıyor
Türkiye Güne Acı Haberle Uyandı: Balıkesir’de F-16 Uçağı Düştü! 1 Pilot Şehit Oldu Balıkesir’de F-16 Uçağı Düştü! Şehidimiz Var
Trump İmzaladı, Piyasalar Karıştı: Altında Sert Yükseliş Trump İmzaladı, Piyasalar Karıştı: Altında Sert Yükseliş
Türkiye'yi Yasa Boğan Balıkesir'deki Kazanın Görgü Tanığı O Anları Anlattı: 'Alev Topu Koptu' Türkiye'yi Yasa Boğan Balıkesir'deki Kazanın Görgü Tanığı O Anları Anlattı: 'Alev Topu Koptu'