Hatay'da Sır Kayboluş! Apartın Penceresinden Çıktı, Geri Giremeyince Sırra Kadem Bastı

Hatay'da, kaldığı apart otelin penceresinden çıkıp bir süre sonra tırmanarak odaya çıkmaya çalıştıktan sonra çıkamayınca sırra kadem basan 27 yaşındaki Uğur Çalışkan her yerde aranıyor. Psikolojik sorunları olduğu iddia eden genci arama çalışmaları yedinci gününde devam ediyor.

Son Güncelleme:
Hatay'da Sır Kayboluş! Apartın Penceresinden Çıktı, Geri Giremeyince Sırra Kadem Bastı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Olay, Hatay'ın Antakya ilçesine bağlı Serinyol Mahallesi’nde meydana geldi. Kuzenleriyle bir apart otelin 2’nci katında oda kiralayan Uğur Çalışkan, 19 Şubat’ta sabaha karşı bilinmeyen nedenle odanın penceresinden çıkarak bahçeye indi. Bir süre sonra binanın dış cephesinden tırmanıp yeniden odaya çıkmaya çalışan Çalışkan, başarılı olamayınca bölgeden uzaklaştı.

7 GÜNDÜR ARANIYOR

Sabah Çalışkan’ın odada olmadığını fark eden kuzenleri, güvenlik kamerası görüntülerini izleyince durumu polise bildirdi. Kayıp başvurusu üzerine başlatılan arama çalışmalarına AFAD ekipleri ile çeşitli sivil toplum kuruluşları katıldı.

TEK BİR İZ BİLE YOK

Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen ve çalışmak için kuzenleriyle Van’dan Hatay’a geldiği belirtilen Çalışkan’ı bulmak için çok sayıda araç, personel, 1 iz takip köpeği ve 2 dron ile bölgede arama-tarama faaliyetleri yürütüldü.

Ekiplerin çevredeki ormanlarda, dere yatakları ve metruk binalarda aradığı Uğur Çalışkan’a dair henüz bir iz bulunamadı. Aramalar, aralıksız devam ediyor.

Kaynak: DHA

Etiketler
Hatay kayıp
Son Güncelleme:
TFF’den Galatasaray’a Soğuk Duş! Hacıosmanoğlu’ndan Taraftarı Çıldırtan Karar: Tepki Üstüne Tepki Yağıyor TFF'den Çıldırtan Karar! Tepki Üstüne Tepki Yağıyor
Fenerbahçe’de Beklenmedik Deprem! Tedesco’nun Çıkacağı Son Maçı Açıkladı: İşte Yerine Gelecek O İsim… Çıkacağı Son Maçı Açıkladı! İşte Yerine Gelecek İsim
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin Açıkladı: 'Laikliği Savunuyoruz' Bildirisine Dava Yusuf Tekin Açıkladı: 'Laikliği Savunuyoruz' Bildirisine Dava
Hükümlünün Yapay Zekayla Fotoğraf Oyunu: Eşinin Dövmesindeki İsimden Yakalandı Hükümlünün Yapay Zekayla Fotoğraf Oyunu: Eşinin Dövmesindeki İsimden Yakalandı
ÇOK OKUNANLAR
Esenyurt'ta Çifte Ölüm! Cesetleri Koridorda Bulundu Esenyurt'ta Çifte Ölüm! Cesetleri Koridorda Bulundu
Bayram Öncesi Emekliye İkramiye Sürprizi: Ankara Kulisleri Bu Rakamla Kaynıyor Bayram Öncesi Emekliye İkramiye Sürprizi: Ankara Kulisleri Bu Rakamla Kaynıyor
Türkiye Güne Acı Haberle Uyandı: Balıkesir’de F-16 Uçağı Düştü! 1 Pilot Şehit Oldu Balıkesir’de F-16 Uçağı Düştü! Şehidimiz Var
Trump İmzaladı, Piyasalar Karıştı: Altında Sert Yükseliş Trump İmzaladı, Piyasalar Karıştı: Altında Sert Yükseliş
Türkiye'yi Yasa Boğan Balıkesir'deki Kazanın Görgü Tanığı O Anları Anlattı: 'Alev Topu Koptu' Türkiye'yi Yasa Boğan Balıkesir'deki Kazanın Görgü Tanığı O Anları Anlattı: 'Alev Topu Koptu'