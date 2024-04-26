İsrailliler tehdit etmişti: Erdoğan'dan Ergin Ataman'a telefon

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Basketbol THY Avrupa Ligi play-off çeyrek final serisinde Panathinaikos AKTOR-Maccabi Playtika maçının ardından İsrail temsilcisinin görevlisi tarafından “Siyonistlerin sana ne yapacağını göreceksin” sözleriyle tehdit edilen başantrenör Ergin Ataman'ı arayarak, "geçmiş olsun" dileğinde bulundu ve destek mesajını iletti.

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İsrailliler tehdit etmişti: Erdoğan'dan Ergin Ataman'a telefon

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, A Milli Basketbol Takımı Başantrenörü ve Panathinaikos AKTOR Başantrenörü Ergin Ataman ile telefonda görüştü.

Erdoğan, Ataman'a "geçmiş olsun" dileğinde bulundu ve destek mesajını iletti.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Basketbol THY Avrupa Ligi play-off çeyrek final serisinde İsrail temsilcisi Maccabi Playtika'yı 95-79 mağlup eden Yunanistan ekibi Panathinaikos AKTOR'da Türk başantrenör Ataman, rakip takımın teknik ekibinden birinin tehdit dolu sözlerine maruz kalmış, OAKA Altion'da oynanan karşılaşmanın ardından saha içi ve soyunma odası koridorlarında gerginlik yaşanmıştı.

İsrail ekibi Maccabi'den Ergin Ataman'a maç sonu tehdit: Siyonistlerin sana ne yapacağını göreceğizİsrail ekibi Maccabi'den Ergin Ataman'a maç sonu tehdit: Siyonistlerin sana ne yapacağını göreceğizSpor

Maç sonrası düzenlenen basın toplantısında Ataman, "Maccabi'nin teknik ekibinden birisi 'İsrail'de görüşeceğiz. Siyonistlerin sana ne yapacağını göreceksin' dedi. Ben Ergin Ataman'ım. Panathinaikos'un hocasıyım. Türkiye Milli Takımı'nın hocasıyım. Türk vatandaşıyım. Bana hiçbir şey yapamazsınız." açıklamasında bulunmuştu.

Kaynak: AA

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