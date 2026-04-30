İsrail’den Sumud Filosu’na Müdahale: Türk Aktivist Ölüm Tuzağını Anlattı

İsrail donanması, Gazze ablukasını kırmak amacıyla yola çıkan Küresel Sumud Filosu’na Akdeniz’de, Girit açıklarına yakın uluslararası sularda müdahale etti. İsrail donanması filoya ait teknelere müdahale ederek 58 tekneden 22'sini ele geçirdi. 18 Türk aktivistin alıkonulduğu öğrenildi.

SUMUD AKTİVİSTİ TV100'DE YAŞADIKLARINI ANLATTI

Sumud Filosu'ndaki aktivist Ferzan Çiftçi tv100 ekranlarında yaşadıklarını anlattı. Çiftçi, o anları şu sözlerle aktardı;

Şu anda Girit Adası yakınlarındayız. Limana doğru gitmeye çalışıyoruz. bizimle beraber şu an 17 gemi Yunan karasularına giriş yapmış durumda. Filomuzun 14 gemisi de yolda. Bazı gemilerimiz İsrail baskınında ele geçirildi. Şu anda onlarla hiçbir şekilde iletişim kuramıyoruz. Dün geceden beri hiç durmadan yol alıyoruz.

"BİZİ KORKUTARAK YOLUMUZDAN DÖNDÜRMEYE ÇALIŞTILAR"

Bizim gemimize herhangi fiziksel bir müdahale olmadı ama görmüş olduğumuz ve bizim de tacize uğradığımız anlar oldu. Başkta birkaç savaş gemisi gördük. Daha sonra dronları gördük. Diğer gemilere lazerler tutuldu, yarı otomatik silahlarla tehditler savurulmuş. bizim gemimizin yakınlarına zodyak bot geldi. Bizi taciz etti. Sürekli korkutarak bizi yolumuzdan döndürmeye çalıştılar. Karanlık olduğu için kimseyi görmedik. Telsizden anons edilen durum şuydu; 'Biz İsarail kuvvetleriyiz. Geldiğiniz yere geri dönün' denildi. Bu süreçte bizim internetlerimiz kesilmeye başlandı, frekanslarımızla oynanmaya başlandı.

Saldırı bir dron ihbarıyla başladı. Tek dronla başlanmıştı. Daha sonra 3 dron görüldü. Daha sonra etrafımızda gemiler belirmeye başladı.

Kaynak: tv100