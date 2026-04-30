CHP Adalar Gençlik Kolları Başkanı Ramazan Yıldız'a 78 Gün Sonra Tahliye
Adalet Bakanı Akın Gürlek hakkında yaptığı sosyal medya paylaşımı gerekçesiyle 78 gündür tutuklu bulunan CHP Adalar Gençlik Kolları Başkanı Ramazan Yıldız, İstanbul 22. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından tahliye edildi.
Mahkeme heyeti, tutukluluk süresini göz önüne alarak Yıldız’ın serbest bırakılmasına hükmederken duruşmayı 22 Eylül’e erteledi.
Kaynak: ANKA
