İstanbul'un Kalbine '1 Mayıs' Kilidi: 4 İlçeye Tam Abluka Geldi

İstanbul Valiliği, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü öncesinde güvenlik önlemlerini en üst seviyeye çıkararak şehrin merkezindeki dört stratejik ilçede eylem yasağı kararı aldı. Alınan karar doğrultusunda Taksim Meydanı ve çevresini kapsayan geniş bir havzada her türlü toplu etkinlik askıya alındı.

4 İLÇEDE KUŞ UÇURTULMAYACAK

Valilik tarafından yapılan açıklamada, Beyoğlu, Şişli, Beşiktaş ve Fatih ilçelerinde 1 Mayıs 2026 Cuma günü boyunca tam kısıtlama uygulanacağı bildirildi. Bu sınırlar içerisinde miting, yürüyüş, basın açıklaması, stant açma ve hatta imza kampanyası düzenlemek bile yasak kapsamında yer alıyor.

Yasak kararı, "huzur ve güvenliğin tesisi" gerekçesiyle 2911 sayılı Kanun ve İl İdaresi Kanunu uyarınca hayata geçirildi.

SADECE İZİNLİ MEYDANLARA GEÇİT VAR

Valilik, kutlamaların merkezi olarak sadece iki noktayı onayladı:

Kadıköy Rıhtım Meydanı: DİSK, KESK, TMMOB ve TTB (10.00-17.00)

Kartal Meydanı: TKP (12.00-19.00)

PROVOKASYON UYARISI

İzin verilen bu alanlar dışındaki tüm girişimlerin "yasa dışı" sayılacağını vurgulayan valilik, vatandaşları 'provokatif' eylemlere karşı uyardı.

Kaynak: ANKA