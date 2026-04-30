Dicle Üniversitesi Kampüsünden Petrol Fışkırdı: 6 Kuyu Birden Açılacak

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Dicle Üniversitesi, Türkiye’nin enerji bağımsızlığı vizyonuna kampüs sınırları içerisinden destek vermeye hazırlanıyor. Sur ilçesi Yiğitçavuş Mahallesi’nde yer alan üniversite arazisindeki sismik aramaların olumlu sonuçlanmasının ardından, petrol üretimi için gerekli imzalar atıldı.

10 YILLIK SÖZLEŞME

Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kamuran Eronat ve PETAR A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı İhsan Akyol tarafından imzalanan iş birliği protokolü ile üniversite arazisindeki belirli sahalar 10 yıllığına kiralanmış oldu.

Projenin teknik ve idari hazırlıklarının tamamlanmasıyla birlikte bölgede iş makinelerinin çalışmaya başlaması bekleniyor.

6 KUYU AÇILACAK

Sözleşme kapsamında toplam 45 bin metrekareyi aşkın iki ayrı lokasyonda faaliyet yürütülecek. Sondaj çalışmaları, Hukuk Fakültesi’nin arka mevkisi ile futbol sahasının alt kısmında bulunan arazilerde gerçekleştirilecek. Her iki bölgede üçer adet olmak üzere toplam 6 sondaj kuyusu açılması planlanıyor.

YILLIK 328 BİN VARİL ÜRETİM HEDEFİ

Yaklaşık 20 milyon dolarlık kurulum maliyeti öngörülen projede, kuyu başına günlük ortalama 150 varil ham petrol üretimi hedefleniyor. Bu veriler ışığında, tam kapasite üretime geçildiğinde yıllık 328 bin 500 varil petrolün yer altından çıkarılması öngörülüyor.

ÜNİVERSİTE BÜTÇESİNE KATKI

Anlaşmanın en dikkat çeken maddesi ise üniversiteye aktarılacak pay oldu. Çıkarılan petrolün satış hasılatından devlet hissesi ve yüzde 25 oranındaki işletme giderleri düşüldükten sonra kalan net tutar üzerinden yüzde 3 oranında pay doğrudan Dicle Üniversitesi’ne aktarılacak.

Bu gelir modelinin, üniversitenin Ar-Ge çalışmaları ve kampüs altyapısı için dev bir kaynak oluşturması bekleniyor.

Kaynak: AA