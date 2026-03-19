İsrail Lübnan'da Yine Gazetecileri Hedef Aldı: Ölümden Döndüler

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Gazze'de yüzlerce gazeteciyi katleden İsrail, Lübnan'da da gazetecileri hedef almayı sürdürüyor. Son olarak bugün Russia Today (RT) kanalının muhabirleri, Lübnan'ın güneyinde Litani Nehri üzerindeki Kasimiyye Köprüsü yakınında çekim yaptıkları sırada İsrail'in düzenlediği füze saldırısında yaralandı.

HASTANEYE KALDIRILDILAR

RT'den yapılan açıklamada, İngiltere vatandaşı muhabir Steve Sweeney ve foto muhabiri Ali Rıza'nın hastanede tedavi altına alındıkları belirtildi. Açıklamada, gazetecilerin uzuvlarına şarapnellerin isabet ettiği ve bilinçlerinin açık olduğu kaydedildi. Öte yandan saldırı anına ilişkin görüntüler sosyal medyada paylaşıldı.

İSRAİL’İN ‘BEYAZ FOSFOR KULLANDIĞINI’ İDDİA ETMİŞTİ

Saldırıda yaralanan Steve Sweeney, İsrail'in Lübnan'ın güneyindeki Hıyam'da düzenlediği saldırılarda beyaz fosfor kullandığını söylemişti. "İsrail gerçekten de beyaz fosfor kullandı ve bunu bir süredir sivil alanları ve tarım arazilerini hedef alarak yapıyor" diyen Sweeney, son iki yılda korkunç yanıklara ve yaralanmalara maruz kalan sivillerle ve yerel yetkililerle konuştuklarını aktarmıştı.

‘TESADÜF DENEMEZ’

İsrail ordusu dün de Lübnan'ın güney-kuzey bağlantısını sağlayan Litani Nehri üzerindeki köprülerden ikisini vurmuştu.

Ancak Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, sosyal medya platformu Telegram'dan yaptığı açıklamada, Gazze'de öldürülen gazetecileri hatırlatarak "Bugün yaşananların tesadüf olarak nitelendirilmesi mümkün değil" ifadelerini kullandı. Füzenin, "önemli bir stratejik askeri hedefe" değil, bir haber çekiminin yapıldığı noktaya isabet ettiğine dikkati çeken Zaharova, "Uluslararası kuruluşların tepkisini bekliyoruz" çağrısında bulundu.

İSRAİL GAZETECİLERİ EVİNDE ÖLDÜRMÜŞTÜ

İsrail gçtiğimiz günlerde Beyrut’ta Hizbullah’a bağlı El Manar Televizyonunun siyasi programlar direktörü Muhammed Şeri ile eşi Ümmü Hasan'ı yaşadıkları eve düzenlediği hava saldırısında katletmişti. Saldırıda Şeri'nin çocukları ve torunları da yaralanmıştı.

(Medya Servisi)

Kaynak: Haber Merkezi