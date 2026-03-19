40 Köpek Çöplükte Ölü Bulunmuştu: Balıkesir Edremit'teki Hayvan Katliamına Soruşturma

Balıkesir’in Edremit ilçesine bağlı Eminkuyu bölgesindeki bir çöplükte sayıları 40’a yakın sokak köpeği toplu halde ölü bulundu.

Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, katliama ilişkin açıklama yaptı. Görüntülerin kendilerini derinden üzdüğünü belirten Ertaş, olayın tüm yönleriyle araştırıldığını ifade etti.

Başkan Ertaş, şunları kaydetti:

"Son günlerde sosyal medyada paylaşılan, ilçemiz Eminkuyu bölgesindeki can dostlarımızla ilgili görüntüler hepimizi derinden üzmüştür. Bu görüntüler karşısında duyduğumuz üzüntüyü özellikle ifade etmek isterim. Bizler Edremit Belediyesi olarak, sokak hayvanlarının yaşam hakkını korumayı; onların sağlıklı, güvenli ve huzurlu bir ortamda yaşamlarını sürdürmelerini sağlamayı en temel sorumluluklarımızdan biri olarak görüyoruz.

Göreve geldiğimizden itibaren sokak hayvanlarımız için çalışmalara başladık. İlgili yasa yürürlüğe girmeden önce de hayvanseverlerimizle iş birliği içerisinde belediyemiz tarafından her ay 5 ton mama dağıtımı gerçekleştirdik. Daha önce atıl durumda olan Çıkrıkçı Mahallesi’nde bulunan Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’ni Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ile birlikte yeniden faaliyete geçirdik. Bu merkezimizde, 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ve ilgili yönetmelikler çerçevesinde yüzlerce can dostumuza yönelik tedavi ve bakım süreçlerini özenli bir şekilde yürütüyoruz.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Bu merkezin yanında doğal yaşam alanı oluşturmak için çalışmaları başattık. Ruhsatını aldığımız doğal yaşam alanını önümüzdeki günlerde kullanıma açacağız. Bu anlayış çerçevesinde çalışırken, can dostlarımıza yönelik şiddeti ve her türlü olumsuzluğu asla kabul etmiyoruz.

Olayla ilgili olarak belediyemiz bünyesinde de idari soruşturma başlatılmıştır. Bunun yanında kaymakamlığımız tarafından da gerekli soruşturma çok yönlü olarak yürütülmektedir. Eğer en ufak bir ihmal ya da kusuru olan bir personel tespit edilirse, gereken en ağır yaptırımlar tereddütsüz uygulanacaktır.

Ancak bizler konunun açığa kavuşması için titizlikle çalışırken, sosyal medya üzerinden şahsım ve belediyemize yönelik eleştiri sınırlarını aşan, küfür ve hakarete varan paylaşımları da kabul etmemiz mümkün değildir. Bu konuda gerekli yasal işlemler başlatılacaktır. Şunu da açıkça ifade etmek isterim ki, sokaktaki can dostlarımıza zarar veren kim olursa olsun, hak ettiği en ağır cezayı almalıdır. Edremit Belediyesi olarak, hem bu olayın aydınlatılması hem de can dostlarımızın korunması için çalışmalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz."

Kaynak: ANKA