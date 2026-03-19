Bahçeli'den Gelecek Partisi'nin İmza Kampanyasına Destek

Milliyetçi Hareket Partisi'nden (MHP) yapılan yazılı açıklamaya göre Devlet Bahçeli, kendisine "Gazze Soykırımı" isimli kitabını gönderen Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu ile telefonda görüştü.

Görüşmede Bahçeli, 28 Şubat'ta ABD ve İsrail'in Hürmüzgan eyaletine bağlı Minab kentindeki kız ilkokuluna saldırısında 165 kız öğrencinin hayatını kaybetmesiyle ilgili başlatılan uluslararası imza kampanyasına destek vereceğini ve dilekçeye imza atacağını belirtti.

Kaynak: ANKA