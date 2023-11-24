İsmailağa Cemaati eski liderinin yeğeni Saadettin Ustaosmanoğlu hakkında yargı harekete geçti

Savcılık, yayınladığı videolar nedeniyle İsmailağa cemaatinin vefat eden lideri Mahmut Ustaosmanoğlu'nun yeğeni Saadettin Ustaosmanoğlu hakkında resen soruşturma başlattı.

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İsmailağa Cemaati eski liderinin yeğeni Saadettin Ustaosmanoğlu hakkında yargı harekete geçti

İsmailağa cemaatinin ölen lideri Mahmut Ustaosmanoğlu’nun yeğeni Saadettin Ustaosmanoğlu bir sohbette skandal ifadeler kullanmış; Ustaosmanoğlu, Hamas’ın İsrail’de yaptığının aynısını Türkiye’de yapma çağrısında bulunarak "Hamas’ın Filistin’de yaptığını biz Türkiye’de yapmak zorundayız. Biz şu an itibarıyla eğer vakti zamanı iyi değerlendirebilirsek Türkiye’de bir devrimin olmaması için hiçbir sebep yok" diye konuşmuştu.

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SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medya hesapları tarafından paylaşılan ve Saadettin Ustaosmanoğlu'na ait olduğu belirtilen video içeriğinde sarf edilen sözleri nedeniyle, Saadettin Ustaosmanoğlu hakkında "Suç işlemeye tahrik" suçundan resen soruşturma başlattı.

CÜBBELİ AHMET BİLE TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Kamuoyunda Cübbeli Ahmet olarak bilinen ve geçtiğimiz aylarda İsmailağa Cemaati'nde ayrılarak Kadiri Tarikatı'na geçtiğini duyuran Ahmet Mahmut Ünlü bile Ustaosmanoğlu'nun açıklamalarına tepki göstermiş, sözleri 'provokasyon' olarak değerlendirmişti.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Ünlü, "Ustaosmanoğlu” soyadını kullanarak herhangi bir açıklama yapan kişi veya kişilerin Mahmud Efendi Hazretlerimizin akrabâsı olması aslâ kimseyi etkilemesin. Zîrâ esâs olan kişinin kimliği değil ne yolda olduğu ve nereye dâvet ettiğidir. Bu konuda canlı yayında yapmış olduğum reddiye konuşması inşâallâh yarın kamuoyuyla paylaşılacaktır. Mutlaka insanlara ulaştıralım ki hiçbir Müslümân bu gibi iç savaş çığırtkanlarına kapılıp da dünyâ ve âhiret zararına uğramasın" ifadelerini kullanmıştı.

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