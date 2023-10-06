IŞİD'e "kıskaç" operasyonu: 26 ilde 92 gözaltı

İçişleri Bakanı Yerlikaya, IŞİD'e yönelik 26 ilde eş zamanlı düzenlenen 'Kıskaç' operasyonunda 92 şüpheli yakalandığını açıkladı.

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IŞİD'e "kıskaç" operasyonu: 26 ilde 92 gözaltı

Bakan Yerlikaya açıkladı: IŞİD'e 26 ilde 'Kıskaç' operasyonu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, IŞİD'e yönelik 26 ilde eş zamanlı düzenlenen Kıskaç Operasyonu'nda 92 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde il terörle mücadele şube müdürlüklerince Aydın, Tekirdağ, Adana, Ankara, Antalya, Bolu, Bursa, Çorum, Diyarbakır, Düzce, Elazığ, Erzurum, Antep, Isparta, İstanbul, İzmir, Kırıkkale, Kilis, Konya, Manisa, Mersin, Ordu, Sakarya, Siirt, Sivas ve Yalova'da operasyon düzenlendiğini belirtti.

GÜLER İLE AUSTIN GÖRÜŞTÜ: "IŞİD'E KARŞI ORTAK MÜCADELEYE HAZIRIZ"

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'nin kuzeyinde yürüttüğü operasyonlar devam ederken, dün Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile ABD Savunma Bakanı Lloyd James Austin ile telefonda görüştü.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Güler, görüşmede Austin'e Türkiye'nin IŞİD''e karşı ABD ile ortak mücadeleye hazır olduğunu ifade etti.

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Kaynak: Gerçek Gündem

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